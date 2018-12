Jarmark Bożonarodzeniowy w Opolu. Zobacz atrakcje [PROGRAM, ZDJĘCIA]

- Bardzo fajny ten pomysł z diabelskim młynem - mówi Krystyna Maliszewska, która w czwartek na opolski Rynek przyszła z synem Sebastianem lat 5 i córką Karoliną lat 7. - Dzieci nie nie mogą się już doczekać, kiedy wsiądą do niego. Nie jest może jakiś mega duży, ale i tak to wspaniała atrakcja jarmarku.

Tego samego zdania była Marta Niwecka, również z Opola, która na Rynku zjawiła się również z dziećmi - 6-letnią Anią i 8-letnią Marianką.

- W latach poprzednich nasze jarmarki, co tu dużo mówić, wyglądały bardzo skromnie, od dwóch lat są już fajne - mówi pani Marta. - Oczywiście największą atrakcją dla dzieciaków jest diabelski młyn.

Jarmark Bożonarodzeniowy ruszył na opolskim Rynku 1 grudnia. W czwartek natomiast prezydent Arkadiusz Wiśniewski, razem z zebranymi na Rynku mieszkańcami, uruchomili jedną z jego największych atrakcji - 15-metrowydiabelski młyn, który jednorazowo pomieści blisko 40 osób! Za darmo!

Atrakcja ma 10 wagoników, a do każdego z nich mogą wejść cztery osoby, natomiast przejażdżka trwa kilka minut. Diabelski młyn będzie atrakcją jarmarku do czwartku 20 grudnia włącznie i czynny jest każdego dnia w godzinach od 12.00 do 20.00.

W czwartek można było również obejrzeć świąteczny spektakl „Mikołajowe Marzenia do Spełnienia” oraz posłuchać występu Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Wocial-Zawadzkiej pn. ” Z chórem do Gwiazdki”.

Każdego dnia na jarmarku można robić przedświąteczne zakupy na kilkudziesięciu stoiskach oferujących m.in. z rękodzieło czy tradycyjną żywność.

Dużą popularnością cieszą się serwowane na Rynku góralskie posiłki, a komu dokuczy zimno, ten w góralskiej chacie może napić się gorącej czekolady, herbaty czy grzanego wina z przyprawami.

Sprzedaż na Jarmarku Bożonarodzeniowym trwa w godz. 12.00-19.00. W ramach jarmarku funkcjonuje też lodowisko na Stawie Zamkowym czynne od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 20.00, a od piątku do niedzieli od 9.00 do 21.00.

