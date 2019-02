Jedzenie to podróż – poznaj smak Dalekiego Wschodu

Kuchnia azjatycka to ogólne określenie, które obejmuje najbardziej znane dania Japonii, Chin, Wietnamu czy Indonezji. I choć każdy z tych krajów ma własne kulinarne tradycje, ich potrawy łączy różnorodność i wyrazisty smak, za co pokochali je smakosze na całym świecie.

Smak wydobyty z woka

Pierwsze skojarzenie z kuchnią Azji to sycące i aromatyczne dania. W ich składzie można znaleźć drobno pokrojoną w kostkę lub paski marchewkę, paprykę, imbir, a także kurczaka, kaczkę czy owoce morza. Soczyste mięso i chrupiące warzywa to zasługa smażenia w woku – rozgrzanym, owalnym naczyniu, w którym wszystkie składniki przyrządzane są na niewielkiej ilości oleju, przy ich podrzucaniu i częstym mieszaniu. Naczynie to znakomicie sprawdzi się też przy smażeniu kultowych sajgonek czy dań w chrupiącej tempurze.

Bogactwo wyboru

Większość dań kuchni azjatyckiej nie obejdzie się bez dodatku ryżu czy makaronu. Tu możemy wybierać spośród klasycznego ryżu białego, brązowego, dzikiego czy długoziarnistego. Podobne bogactwo wyboru czeka nas w przypadku makaronów – od gryczanego makaronu soba, przez ramen, od którego wzięła się nazwa popularnej zupy, po ryżowy, czyli obowiązkowy składnik dobrze znanego Pad Thai.

Japońska ofensywa

Coraz większą popularnością cieszy się sushi – tradycyjne danie kuchni japońskiej, które imponuje różnorodnością form. Potrawa bazuje najczęściej na surowych kawałkach ryb z dodatkiem ryżu z octem ryżowym, warzyw i wodorostów nori. Bogactwo smaku z maki, futomaki czy nigiri pozwalają wydobyć sos sojowy i wasabi, czyli japoński chrzan o intensywnie zielonej barwie.

