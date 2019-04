Jest kolejne śledztwo w sprawie Politechniki Opolskiej. W sumie już siedem postępowań!

W połowie marca prokuratura wszczęła kolejne, czyli siódme już śledztwo, dotyczące szeregu czynów, których miał się dopuścić rektor Politechniki Opolskiej. - Chodzi m.in. o udzielanie zgody na delegacje, które nie miały uzasadnienia, przez co mogło dojść do wyłudzenia pieniędzy z uczelni - wyjaśnia Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Zastrzeżenia dotyczą finansowania pobytu w delegacjach osób, które towarzyszyły rektorowi.

W ramach tego postępowania śledczy sprawdzają też wątek ewentualnego niedopełnienia obowiązku przez rektora uczelni. Rzecz dotyczy nadzoru nad działalnością dydaktyczną jednego z pracowników. Istnieje podejrzenie, że naukowiec nie wywiązywał się prawidłowo ze swoich obowiązków - bo nie przeprowadzał części zajęć ze studentami - a rektor przymykał na to oko i mimo to płacił mu wynagrodzenie.

- Istnieje podejrzenie, że rektor akceptował sprawozdania tego pracownika, choć nie powinny być one przyjęte, bo były co do nich zastrzeżenia - wyjaśnia prokurator Bar.

Prokuratura przygląda się również kwestii korzystania przez pracowników uczelni z samochodów prywatnych - za co trzeba było im zapłacić - choć do dyspozycji były samochody służbowe.