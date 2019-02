"Jeszcze jeden dzień życia". Niezwykła animowana opowieść o Ryszardzie Kapuścińskim w opolskim Heliosie

To trzymająca w napięciu historia trzymiesięcznej wyprawy wybitnego reportera Ryszarda Kapuścińskiego do ogarniętej wojną i chaosem Angoli. Podczas tej wyprawy reporter zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora.

By opowiedzieć o Angoli sam musi stać się jej częścią. Ryszard Kapuściński, jeden z najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy, był idealistą, przyjacielem przegranych rewolucji. Dążenie do opowiedzenia prawdy pchało go w najbardziej niebezpieczne rejony świata.

W Angoli spotkał się z okrucieństwem, które nim wstrząsnęło. Słynny reporter tak pisał o książce, która zainspirowała Nenowa i de la Funete: „Jeszcze dzień życia” jest książką bardzo osobistą. Nie o wojnie, nie o tych walczących stronach, tylko o zagubieniu, o niewiadomej, o niepewności, co się z tobą stanie. Były tam takie sytuacje, że człowiek właśnie wiedział, że nie będzie już żył.

I każdego dnia mówiło się z ulgą: „O, jeszcze jeden dzień życia mam za sobą, jeszcze jeden mnie czeka”.

„Jeszcze jeden dzień życia” światową premierę miał na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Oparte na książce Ryszarda Kapuścińskiego dzieło Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente na długo przed premierą było najbardziej wyczekiwaną europejską animacją. Produkcja filmu trwała sześć lat, a zaangażowanych w nią było pięć krajów: Belgia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Węgry.

