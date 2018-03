Od 20 lat w ramach konkursu KOŁO, studenci i młodzi architekci tworzą projekty budynków z funkcją toalety publicznej dla miast. W tegorocznej, jubileuszowej edycji wydarzenia, nowoczesny obiekt dla mieszkańców ma szansę powstać na miejskich bulwarach w Słupsku. Program rewitalizacji, którym objęty został obszar nad Słupią, może znacznie przyspieszyć realizację zwycięskiego projektu. Akcja organizowana we współpracy z władzami miasta, właśnie ruszyła. Wyniki poznamy w czerwcu.

Oprócz funkcji ogólnodostępnej toalety, przyjaznej dla osób z niepełnosprawnością czy ograniczoną sprawnością ruchową, budynek ma zapewniać mieszkańcom dodatkowe udogodnienia, takie jak drobna gastronomia, stojak na rowery czy informator Urzędu Miasta. W tym roku uczestnicy mogą zaproponować też dowolne, dodatkowe funkcje obiektu, co będzie kolejną okazją, by wykazać się otwartością i znajomością potrzeb mieszkańców.– mówi Justyna Zborowska, PR & Advertising Manager w grupie Geberit, do której należy marka KOŁO –Konkurs KOŁO wyróżnia dążenie do realizacji zwycięskiego projektu budynku, który nie tylko wpisze się w tkankę miasta, ale przyczyni do poprawy jakości życia mieszkańców. W tym roku prace oceni jury złożone z wybitnych architektów, a także osób związanych z rozwojem przestrzeni miejskiej Słupska. W jego skład wejdą:• prof. Ewa Kuryłowicz – Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates, sędzia SARP Warszawa;• arch. Dariusz Herman – sędzia SARP Koszalin;• arch. Mirosław Zwolski – prezes SARP Słupsk;• arch. Maciej Araszkiewicz – Wydział Polityki Przestrzennej UM Słupsk;• Paweł Krzemień – Referat Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami UM Słupsk;• Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.Oprócz Grand Prix w wysokości 20 000 PLN oraz trzech wyróżnień, w tegorocznej edycji konkursu organizatorzy przewidzieli również nagrody dodatkowe: za najlepiej zaprojektowaną toaletę publiczną, zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego, a także za najciekawszą funkcję dodatkową obiektu dla mieszkańców. Uczestnicy mogą wygrać też prestiżowy, miesięczny staż w Biurze Architektonicznym Kuryłowicz & Associates sp. z o.o w ramach nagrody „Debiut Roku”.Przykładem zrealizowanych prac konkursowych jest m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym oraz toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie.Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie:Deficyt toalet publicznych to duży problem dla mieszkańców polskich miast. W ramach akcji Nie olewamy miasta, której patronem jest marka KOŁO, organizatorzy zapytali mieszkańców 8 największych miast w Polsce, czego brakuje im w ich miastach. Na podstawie zebranych zgłoszeń powstała Mapa miejskich potrzeb. Wśród 5 głównych potrzeb, uczestnicy wskazali m.in. potrzebę wybudowania nowych toalet publicznych.Szczegóły akcji dostępne są na stronieoraz naOd ponad 50 lat KOŁO jest wiodącą na rynku marką w dziedzinie wyrobów wyposażenia łazienek w Polsce. Od lutego 2015 r. jest również częścią Grupy Geberit – europejskiego lidera technologii sanitarnych. W ofercie marki KOŁO znaleźć można najwyższej jakości wyroby, takie jak: ceramika i meble łazienkowe, wanny, brodziki akrylowe i kabiny prysznicowe.