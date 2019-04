Juror konkursu "Popisz się talentem", Rafał Witek: Jesteśmy bardzo ciekawi dziecięcych marzeń [WYWIAD]

O czym marzą najmłodsi?

Tego właśnie chcemy się dowiedzieć dzięki tegorocznej edycji konkursu. Marzenia to jej wiodący temat. Jesteśmy bardzo ciekawi marzeń współczesnych dzieci i spodziewamy się, że nieźle nas zaskoczą!

Czy konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych "Popisz się talentem" spełnia marzenia?

Uczestnictwo w konkursie daje dziecku szansę na debiut literacki w prawdziwej książce. Zostanie ona wydana po zakończeniu konkursu i będzie zawierać opowiadania 30 laureatów. Dla dzieci zainteresowanych pisaniem, czytających, żyjących książkami jest to wymarzona nagroda!

Wystartowała właśnie 3. edycja konkursu. Jako juror czuje Pan odpowiedzialność?

Przede wszystkim czuję wielką ciekawość. Opowiadania, które miałem okazję przeczytać przy okazji dwóch poprzednich edycji konkursu, ujmowały mnie świeżością, pomysłowością, olbrzymim kreatywnym potencjałem. Na pewno teksty nadesłane na bieżącą edycję konkursu będą równie wspaniałe. Nie mogę się ich doczekać!

Napisanie opowiadania to trudna sprawa?

Każda rzecz, którą chcemy zrobić dobrze, jest trudna. Wymaga, aby poświęcić jej trochę czasu, pomyśleć, poplanować, popróbować… Ja również tak robię. Nierzadko przepisuję dany tekst czy fragment po kilka razy, szlifuję poszczególne zdania, dialogi. Jednak nie postrzegam tego jako czegoś męczącego, ponieważ lubię pisać. Mam nadzieję, że dla dzieci, które zechcą wziąć udział w konkursie, również pisanie będzie przede wszystkim dobrą zabawą!

Na co będzie Pan zwracał uwagę przy wybieraniu zwycięskich prac?

W opowiadaniach dzieci szukam przede wszystkim oryginalnego, zaskakującego pomysłu. Tekst musi być też spójny, czyli mieć początek, środek i koniec (choć niekoniecznie w takiej kolejności J). No i byłoby świetnie, gdyby zawierał odrobinę humoru. Pamiętajmy, że to nie kolejne szkolne wypracowanie – to tekst, w którym dzieci mogą poczuć się swobodnie i naprawdę wyrazić to, co im w duszy gra!

Jak ważne jest tutaj wsparcie rodziców?

Powiedziałbym, że kluczowe. Rodzice są dla dziecka naturalnym autorytetem, stanowią wzór do naśladowania. Ich rola we wspieraniu dziecięcych pasji, uzdolnień i zainteresowań jest olbrzymia. My, jako wydawnictwo Nowa Era, chcemy im w tym pomagać i do tego zachęcać – stąd takie inicjatywy jak „Popisz się talentem”. Pamiętajmy, że każdy sukces dziecka zaczyna się w domu pełnym wsparcia, akceptacji i miłości. Dlatego bardzo liczymy, że rodzice, a także dziadkowie, opiekunowie czy członkowie dalszej rodziny zechcą zachęcić dzieci do udziału w konkursie. Udział w nim można przecież potraktować jako dobrą, twórczą zabawę. No a potem – kibicować dziecku!

Rankingi czytelnicze są bezlitosne - Polacy nie czytają. A kto nie czyta, sam też nie sięgnie po pióro. Rodzice, którzy nie mają czytania we krwi, wychowają dziecko, które w przyszłości również będzie wybierało inne formy spędzania czasu?

Na szczęście to nie jest takie czarno-białe. Każdy człowiek jest inny, czasami ulega wpływowi środowiska, w którym się wychowuje, a czasami wręcz przeciwnie. Dzieci, szczególnie te starsze, lubią się buntować i chodzić własnymi ścieżkami. Zadbajmy, aby książki dostosowane do ich wieku i zainteresowań były obecne w ich domu i życiu, a być może po nie sięgną…

Dlaczego świat literacki jest tak fascynujący? I dlaczego pokazywać go swoim dzieciom?

Zawsze powtarzam, że książki są jak ludzie – różnorodne, zaskakujące, pełne niespodzianek. Każdy z nas kiedyś znajduje tę jedną jedyną osobę, która staje się miłością jego życia. Podobnie rzecz ma się z książkami. Trzeba szukać i nie zniechęcać się. Literatura – tak samo jak kontakt z drugim człowiekiem – pozwala nam spojrzeć na świat cudzymi oczami, poczuć więcej i intensywniej, zrozumieć lepiej… Dzięki literaturze jesteśmy mądrzejsi i mądrzej postępujemy, a to całkiem wymiernie przekłada się na jakość naszego życia i relacji z innymi. Kto czyta lub pisze, ten jest szczęśliwszy! Potwierdzają to nawet naukowe badania.

Konkurs Popisz się talentem jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Opowiadania konkursowe można przesyłać do 28 kwietnia za pośrednictwem strony https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem

Chciałbyś napisać opowiadanie, ale nie jesteś pewien jak? Oto wskazówki, które pomogą Ci stworzyć wciągający tekst: