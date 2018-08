Przed Komendą Wojewódzką Policji, od strony Pasieki, tworzą się zatory przed barierkami zamykającymi ulicę Korfantego. Kierowcy są zaskoczeni i skarżą się na oznakowanie

Ulica Korfantego w Opolu została zamknięta dziś na wysokości polikliniki, choć według wcześniejszych informacji miała być zamknięta od niedzieli. W związku z tym przed barierami zagradzającymi drogę tworzą się zatory. Cześć kierowców jest zaskoczonych niedogodnościami, cześć skarży się na złe oznakowanie.- Znaki mówiące o zamknięciu drogi powinny stać przed światłami przy urzędzie wojewódzkim na ul. Piastowskiej, by zawczasu kierowcy mogli skręcić na Most Zamkowy - mówi Krzysztof Małecki, który zadzwonił dziś w tej sprawie do nto. - A stoją dopiero kilkaset metrów dalej, za biblioteką wojewódzką, kiedy nie ma już gdzie zjechać w stronę centrum i trzeba zawracać.Jak zauważa nasz czytelnik, przed skrzyżowaniem ul. Spychalskiego i Wrocławskiej jest informacja o zamknięciu ul. Korfantego, ale powinna być ona powtórzona jeszcze przed sygnalizacją na Piastowskiej (obok urzędu wojewódzkiego).- Bo jadący na przykład ul. Katedralną i skręcający w lewo w Piastowską nie mają informacji o zamknięciu Korfantego - dodaje pan Krzysztof.Niedogodności związane są z rozbudową szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, bo jezdnię przed nim na kilka dni zajmie ciężki sprzęt. Dźwig będzie transportował na ostatnią kondygnację specjalne moduły, z których zbudowane będzie kolejne piętroW związku z tym kierowcy muszą sobie znaleźć nową drogę na i z Zaodrza do centrum oraz na Pasiekę. Ratusz poszedł kierowcom na rękę i na czas zamknięcia Korfantego dopuszcza ruch dwukierunkowy na ul. Krakowskiej na odcinku od 1 Maja do Powolnego.- Potem ulicami Żwirki i Wigury, Mozarta będzie można wjechać na plac Wolności i dalej ulicą Zamkową, przez na żółty mostek, dotrzeć na ulicę Piastowską - wyjaśnia Agnieszka Maślak, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Opolu.Ci, którzy będą chcieli pojechać w lewo, na przykład do ZOO czy do Komendy Wojewódzkiej Policji, będą mogli zawrócić przed urzędem wojewódzkim.- Ale z centrum na Zaodrze i Pasiekę jest też kilka innych możliwości dojazdu, więc przez tych kilka dni kierowcy powinni z nich korzystać - dodaje naczelnik Maślak.Utrudnienia potrwają do soboty (11 sierpnia).Z powodu zamknięcia dla ruchu ulicy Korfantego nastąpią zmiany również w kursowaniu autobusów miejskich tym terenie - informuje MZK OpoleZ obsługi komunikacyjnej całkowicie wyłączone zostaną przystanki:„Piastowska” dla linii: 5, 9, 13, 15, 25, N1, N15;„Piastowska – Korfantego” dla linii: 5, 9, 13, 15, 25, N1, N15;„1 Maja – Dworzec Gł.” dla linii: 5, 9, 13, 15, 25, N1, N15 (w kierunku Zaodrza).Zmiany tras obejmą:1. linie: 5, 9, 13Kierunek CENTRUM:Od przystanku „Spychalskiego” trasa objazdu przebiegać będzie ulicami: Wrocławską – Nysy Łużyckiej – Książąt Op. – Sądową – Sienkiewicza – Żeromskiego – Kośnego – Katowicką – Ozimską – Kołłątaja do przystanku „1 Maja – Dworzec Główny” – c.d. bez zmian.Trasa powrotna:Od przystanku „1 Maja – Katowicka” ulicami: Reymonta – Ozimską – Katowicką – Grunwaldzką – Żeromskiego – Pl. Kopernika – Sienkiewicza – Sądową – Książąt Op. – Nysy Łużyckiej – Wrocławską do przystanku „Spychalskiego” – c.d. bez zmian.2. linie: 15, 25, N1, N15Kierunek CENTRUM:Od przystanku „Spychalskiego” trasa objazdu przebiegać będzie ulicami: Wrocławską – Nysy Łużyckiej – Książąt Op. – Sądową – Sienkiewicza – Żeromskiego – Kośnego – Katowicką – Ozimską – Kołłątaja do przystanku „1 Maja – Dworzec Główny” – c.d. bez zmian.Trasa powrotna:Od przystanku „Kołłątaja – Damrota – Dworzec Główny” trasa objazdu przebiegać będzie ulicami: 1 Maja – Reymonta – Ozimską – Katowicką – Grunwaldzką – Żeromskiego – Pl. Kopernika – Sienkiewicza – Sądową – Książąt Op. – Nysy Łużyckiej – Wrocławską do przystanku „Spychalskiego” – c.d. bez zmian.Dla linii nocnych trasa objazdu zostanie wprowadzona w nocy z 4 na 5 sierpnia.