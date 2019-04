Kaczyński lepszy niż kierowca TIRa. Zobacz MEMY

Kaczyński lepszy niż kierowca TIRa? MEMY W czasie konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku, prezes Kaczyński podkreślał, że inwestycje w tej części Polski: zmienią region w skali naszej ojczyzny, sprawią, że stanie się on "środkiem Europy".

To będzie naprawdę jeden ze środków Europy, nie w sensie geometrycznym, tylko sensie transportowym i gospodarczym. To jest nasza obietnica dla was – powiedział prezes Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wypowiedział jednak jeszcze jedno zdanie, które szczególnie przypadło do gustu internautom. Prezes PiS ma znać polskie drogi lepiej, niż niejeden kierowca TIRa.

Jeździłem po Polsce począwszy od 1990 roku bardzo intensywnie. Nieustannie zwiedzałem kraj. Znam polskie drogi i szosy lepiej niż niejeden kierowca tira - powiedział Kaczyński.

Powyższe zdanie stało się inspiracją dla internautów do tworzenia memów. Najlepsze z nich zobaczysz w galerii.

Kampania wyborcza PiS do Parlamentu Europejskiego

Konwencja regionalna PiS w Białymstoku to element kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Kaczyński zwracał uwagą, że w PE potrzebni są ludzie, którzy potrafią się tam poruszać. Aby było to możliwe konieczna jest znajomość:

prawa europejskiego,

języka angielskiego w stopniu doskonałym.

Zdaniem prezesa, obecna ekipa PiS w PE pokazała w końcowej kadencji, że jest skuteczna.

