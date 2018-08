W tym sezonie kąpielisko Bolko przeżywa prawdziwe oblężenie. Objawia się to również dużą ilością odpadów zalegających w rejonie akwenu. Miasto deklaruje, że teren będzie częściej porządkowany

Kąpielisko Bolko od lat cieszy popularnością wśród opolan, ponieważ ma najbardziej rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku liczba wypoczywających nad akwenem jest jednak większa niż zwykle. Po pierwsze, przyczyną jest upalne lato. Po drugie, to oficjalnie jedyne kąpielisko w mieście. Pozostałe – Malina i Silesia – nie mają takiego statusu, gdyż nie spełniają wymogów nowego Prawa wodnego.- Ludzie oblegają to miejsce. I to niestety widać po tym, jak wiele śmieci po sobie zostawiają – mówi pani Ewa, przyjeżdżająca z dziećmi nad kąpielisko Bolko w godzinach popołudniowych. – Na skarpie, w rejonie plaży oraz pomiędzy drzewami potrafią zalegać prawdziwe hałdy odpadów. To oczywiście świadczy o samych wypoczywających, ale gdyby tutaj postawić więcej kubłów, to problem na pewno byłby mniejszy – zauważa kobieta.Zdjęcia ukazujące bałagan nad akwenem pojawiają się też regularnie na profilu „Chrońmy: Kamionka Bolko i Bulwar Nadodrzański w Opolu”. „Poznasz gospodarza po obejściu jego. Ten sam gospodarz organizuje piknik ekologiczny, między innymi odnośnie gospodarki odpadami i ich segregacji. Myślicie państwo, że od takiego gospodarza można się czegoś nauczyć?” – czytamy we wpisie z 1 sierpnia.Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola, zapowiada, że teren kąpieliska Bolko będzie częściej sprzątany. – Śmieci będą zbierane przez ratowników rano, kiedy na kąpielisku nie ma jeszcze ludzi szukających ochłodzenia w akwenie, oraz wieczorami, gdy większość z ich wraca do domów – mówi.Katarzyna Oborska-Marciniak przyznaje, że dostawienie dodatkowych pojemników na odpady na terenie kąpieliska nie jest proste o tyle, że wymagałoby nowego zapotrzebowania, termin realizacji ze strony firmy, to kilka tygodni czyli tak naprawdę po zakończeniu sezonu.- Wyciągamy jednak wnioski z zaistniałej sytuacji i nie wykluczamy, że do przyszłorocznego sezonu wypoczynkowego kwestia odbioru odpadów z rejonu kąpieliska będzie zorganizowana inaczej – stwierdza.