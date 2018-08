Karta „Opolska Rodzina” funkcjonuje od wiosny 2014 roku. Program w obecnej formie ma być prowadzony do końca tego roku. – To cenna inicjatywa, którą trzeba utrzymać. Dlatego składamy projekt zakładający dalszą realizację, ale z pewnymi modyfikacjami - mówi Krzysztof Drynda, lider klubu Razem dla Opola.

Karta „Opolska Rodzina” została wprowadzona jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Aplikować mogą o nią mieszkańcy, którzy są zameldowani w Opolu i tutaj płacą podatki. Dzięki temu mają dostęp do szeregu zniżek u partnerów karty. Sztandarowym elementem programu są bilety za złotówkę dla dzieci.Początkowo dotyczyło to tylko pływalni i lodowiska, ale z czasem stało się normą także w innych jednostkach kultury i rekreacji podległych urzędowi miasta.W obecnej formie program obowiązywać ma do końca 2018 roku. – To świetne prorodzinne rozwiązanie, z sprawą którego wzrosła dostępność do zoo, teatru czy basenów – mówi Krzysztof Drynda, lider RdO. - Dlatego na najbliższą sesję przedkładamy projekt uchwały, za sprawą której karta „Opolska Rodzina” będzie obowiązywać także w latach 2019-2024, a więc w czasie pracy kolejnej, wydłużonej kadencji samorządu – zapowiada.Krzysztof Drynda zaznacza, że w nowym projekcie prowadzono pewną zmianę. – Obecnie bilety za złotówkę są dostępne dla młodych ludzi do momentu ukończenia 18 roku życia. Proponujemy, by ten wiek wydłużyć do 21 roku życia, z zaznaczeniem, że zniżki są dostępne wyłącznie w przypadku, gdy dany młody człowiek uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej w systemie dziennym – mówi.- Chodzi o to, by uczniowie szkół branżowych, techników i liceów mieli dostęp do tańszych biletów do czasu, aż nie zakończą nauki w szkole – tłumaczy.W uchwale zapowiedzianej przez RdO będą też nowe regulacje dotyczące karty „Opolski Senior”. Dostęp do niej mają uzyskać osoby, które skończyły 60 lat. Obecnie karta jest dostępna dla osób w wieku co najmniej 65 lat. – Zmiana ta wynika z faktu obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet, ale dostęp do karty byłby niezależny od płci – argumentuje Krzysztof Drynda.Uchwała ma mieć brzmienie ogólne. Zawarte w niej regulacje mają być precyzowane za pośrednictwem zarządzeń prezydenta miasta.