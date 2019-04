Kayah, Kowalska, Markowski. Plejada gwiazd 4 maja na koncercie w Opolu

"15 hitów na 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej” – to tytuł koncertu, jaki wspólnie zorganizują 4 maja urząd marszałkowski oraz ratusz.

Na scenie wystąpią m.in.:

Kayah,

Kasia Kowalska,

Grzegorz Markowski i Dariusz Kozakiewicz z Perfectu,

Patrycja Markowska,

Ewelina Lisowska,

Piotr Kupicha z grupy Feel,

Mesajah.

- Każdy z wykonawców zaprezentuje co najmniej trzy utwory, zarówno własne, jak i covery wykonawców polskich i zagranicznych. Usłyszymy największe hity ostatnich 15 lat – zapowiada Radek Kobiałko, reżyser widowiska.

„Za późno”, „Niepokonani”, „Prowadź mnie”, „Świat się pomylił”, „Jak anioła głos”, „Każdego dnia” czy „Hipnotyzuj mnie” – to tylko część piosenek, jakie są w programie imprezy.

Wśród wykonawców nie zabraknie też akcentów opolskich. Na scenie pojawi się Margo (autorka mobilnego przeboju roku 2006 zatytułowanego „Hypnotizing me”, a wykonanego w duecie z Warrenem G.), oraz Robert Cichy, laureat tegorocznych Fryderyków.

Tło muzyczne dla wszystkich występów zapewni zespół pod kierownictwem Krzysztofa Pszony muzyka i aranżera znanego z programu „The Voice of Poland”. Imprezę poprowadzi Krzysztof Ibisz.

Finałem koncertu będzie widowisko pirotechniczne.

Dla mnie wejście Polski do Unii Europejskiej 15 lat temu było bombowym wydarzeniem. Uważam, że obecność UE bardzo wiele nam dała i dlatego warto uczcić to w podobny sposób – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

- Mam świadomość, że nie wszystkim fajerwerki muszą się podobać, ale biorę to na siebie. Należy pamiętać, że teren, na którym odbywać będzie się impreza, jest na uboczu, więc uciążliwości z tym związane nie będą wielkie, natomiast będzie to świetny finał koncertu. Liczymy na to, że zjadą się na to wydarzenie mieszkańcy całego regionu – argumentuje.

Andrzej Buła, marszałek województwa, zauważa, że koncert ten jest jedną z szeregu imprez zaplanowanych w najbliższych tygodniach w regionie. – W odnowionym amfiteatrze w Brzegu wspólnie z burmistrzem organizujemy koncert. 4 maja jest wydarzenie w CWK, a 12 maja święto funduszy unijnych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – wylicza.

Koncertem przy CWK chcemy też przypomnieć mieszkańcom regionu, że wszystko, co dla nas dobre, rozpoczęło się 30 lat temu, od pierwszych częściowo wolnych wyborów – mówi Andrzej Buła.

4 maja teren przy CWK będzie otwarty wcześniej, bo od godz. 18.00. Na miejscu będzie szereg atrakcji.

Na miejsce warto wybrać się autobusem, bo parking przy CWK będzie zamknięty na potrzeby techników koncertowych oraz artystów.

W dniu koncertu na miejsce dojeżdżać będą autobusy linii nr 5, 12, 18, 28 oraz dodatkowo liniami nr 9 i 13. Od godziny 16-17 autobusy mają kursować ze zwiększoną częstotliwością. Autobusy mają się zatrzymywać za Centrum Handlowym „Karolinka”.