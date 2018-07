„Kocyk dla maluszka” to regionalna akcja w ramach programu wspierania opolskich mam i ich dzieci. Z kolorowym kocykiem wyjdzie ze szpitala każdy urodzony na Opolszczyźnie noworodek.

Nasze województwo, jako jedyne w kraju, ma własny autorski program opieki nad mamą i dzieckiem. Opolanki będące w ciąży mogą skorzystać z badań prenatalnych i zajęć - wraz ze swoimi partnerami - w bezpłatnych szkołach rodzenia.

W piątek marszałkowie Andrzej Buła i Roman Kolek przekazali kolorowe kocyki położnym w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Takie prezenty trafiły już na oddziały położnicze w Oleśnie i Kluczborku. To część akcji związanej z programem „Opolskie dla Rodziny”.Oprócz kocyka każda mama dostanie też książkę „Oczami mamy i taty” oraz list z informacją o ofercie porad i badań profilaktycznych.Do dyspozycji młodych rodziców są z psycholodzy, terapeuci, lekarze, położne, a każdy nowonarodzony Opolanin zostaje otoczony kompleksową opieką.- Na program przeznaczyliśmy 60 mln zł. Do tego należy dodać 10 mln z budżetu państwa. Kocyk ma przypominać mamom o programie i zachęcać do skorzystania z niego - powiedział marszałek Andrzej Buła.- To świetny program. Wiadomo, jak trudno normalnie dostać się do specjalisty, a tu bez kolejek i oczekiwania, można skorzystać z porady i szybko rozwiać każdą obawę związaną z rozwojem dziecka - powiedziała Anna Szurdak-Kędzior. Jej synek, 7-miesięczny Damian - jako pierwszy dostał kocyk z rąk marszałków.Na razie przygotowano 5 tysięcy kocyków, ale w miarę potrzeb ich liczba może się zwiększyć. Na Opolszczyźnie rocznie rodzi się ok. 8 tys. dzieci.