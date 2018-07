Kiedy młodzi Europejczycy wyprowadzają się z domu? Jak wynika z danych Eurostatu za okres ostatnich 10 lat (2006-2016), wszystko zależy od kraju i uwarunkowań gospodarczych, a także polityki państwa. Jak prezentuje się Polska na tle innych krajów europejskich i jaki jest średni wiek obywatela UE, kiedy stwierdza, że czas na niezależność? Zobacz w galerii zdjęć, zestawienie przedstawiające, kiedy przychodzi czas na wyprowadzkę i życie na własny rachunek.

Życie na garnuszku rodziców

Co wpływa na decyzję o wyprowadzce?

wysoki poziom bezrobocia wśród młodych ludzi,

ceny mieszkań oraz kosztów wynajmu

Często na decyzję o wyprowadzce z rodzinnego domu wpływ mają takie czynniki jak sytuacja na rynku pracy , kwestie mieszkaniowe, a także koszty, które są związane z wydatkami na życie. Mieszkanie z rodzicami jest wygodne, komfortowe i bezpieczne., których przeciętny wiek osiągania niezależności to, funkcjonuje nawet określenie obrazująco to zjawisko., czyli duże dzieci - takim mianem określił dorosłych mieszkających z rodzicami, były minister finansów , Tomasso Padoa-Schiopa. Co ciekawe, Włosi nie są liderami tego zestawienia. Przed nimi podium okupują:Na drugim biegunie znajduje się między innymi. Wczesna decyzja o opuszczeniu rodzinnego gniazda podyktowana jest tutaj nawet normami kulturowymi, ponieważ samodzielność jest tutaj wręcz pożadana. Ponadto sprzyja jej również niska gęstość zaludnienia, a także status zamożności państwa. W jakim wieku Szwedzi opuszczają dom i zaczynają żyć na własny rachunek? Zobacz w galerii.Decyzja o usamdzielnieniu jest kwestią indywidualną, jednak często bywa utrudniona m. in. przez:Zobacz w galerii jaka jestw którym podejmowana jesti jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach UE. Niektóre dane Cię zaskoczą.