Kilkadziesiąt osób przyszło sprzątać zabytkowy cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Opolu [ZDJĘCIA]

Przeczytałam na facebooku o tym wydarzeniu, a że zawsze przed świętem zmarłych angażujemy się w porządkowanie miejsc spoczynku zmarłych instruktorów harcerskich, powstańców czy Rodłaków, to postanowiliśmy do niej dołączyć - mówi Aleksandra Sławek, instruktor ZHP z z 13. Opolskiej Gromady Zuchowej "Bractwo zaginionego kufra". - Skrzyknęłam dzieciaki na zbiórkę alarmową i jesteśmy.

W akcji wzięło udział ponad dwudziestu zuchów. - Przyszedłem, bo nie miałem co robić i chciałem pomóc, bo jestem przybocznym drużyny - podkreślił Michał Bekieszczuk.

Organizatorami akcji było Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Horyzonty i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu. Sprzęt i odbiór liści zapewnił Zakład Komunalny, którego pracownicy też zaangażowali się w porządkowanie.

- Organizujemy ją od kilkunastu lat. Z każdym rokiem jest coraz więcej młodych uczestników, co nas bardzo cieszy, bo naszym celem jest ocalenie od zapomnienia tego bardzo ważnego cmentarza w Opolu - wyjaśniał Łukasz Cichy z Horyzontów i RODM, który szacował, że w porządkowaniu wzięło udział co najmniej 30 osób, w tym członków stowarzyszenia i wolontariuszy z ośrodka.

Nekropolia przy Wrocławskiej ma już ponad 200 lat. To jest jedyny opolski cmentarz, który jest polski, niemiecki, katolicki i protestancki. Także dlatego w sposób szczególny powinniśmy o niego zadbać.

Dawny lider Horyzontów Marcin Ociepa (obecnie wiceminister przedsiębiorczości i technologii i niedawno wybrany radny sejmiku województwa, do którego startował pod szyldem PiS) powiedział, że celem akcji jest upominanie się o miejsce, które jest w fatalnym stanie. - To jest prawdziwy pomnik dziejów miasta, gdzie są pochowani zasłużeni dla miasta, byli włodarze, proboszczowie katedry, biznesmeni, ludzie kultury. Dziś to miejsce wygląda nieadekwatnie do ich zasług - zauważył Ociepa i dodał, że to miejsce trzeba zrewitalizować, co jest w gestii władz miasta.

Marcin Ociepa podkreślił, że jako radny miasta (przez 4 lata był wiceprzewodniczącym, a przez 4 kolejne przewodniczącym rady) upominał się o ten cmentarz. - Są nowe latarnie, odbudowano część zawalonego muru, pojawiła się tablica w trzech językach, publikacja, mniejszość niemiecka zrobiła portal, na którym można wyszukać, kto tu jest pochowany. Na 200-lecie odbyło się tu nabożeństwo ekumeniczne. Teraz trzeba woli politycznej, żeby przejąć kaplicę i ją wyremontować - podkreślił Marcin Ociepa.

OPOLSKIE INFO - 26.10.2018