Kilkuset Opolan wybiera się na niedzielny Marsz Niepodległości w Warszawie

Pomimo sporego zamieszania z Marszem Niepodległości w tym roku wybiera się na niego wyjątkowo dużo osób. Z Kędzierzyna-Koźla różnymi środkami transportu wybiera się nawet 100 osób. Co najmniej tylu powinno się tam zjawić mieszkańców Opola. To między innymi ludzie zrzeszeni wokół Stowarzyszenia Biało-czerwone Opole i kibice.

Zainteresowanie wyjazdem na marsz jest także w Brzegu, Namysłowie, Głubczycach i kilku innych miastach. Większość przyjeżdża do stolicy w niedzielę, ale niektórzy będą tam już od piątku.

- Wciąż nie wiemy w którym marszu weźmiemy udział - mówi jedna z osób, która jedzie na to wydarzenie. - O 14.00 rusza pochód organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Co prawda został on zakazany przez prezydent Warszawy, ale w czwartek wieczorem sądu uchylił tę decyzję. Zanim się to jednak stało, prezydent wspólnie z premierem zdecydowali i organizacji marszu państwowego. Jest spore zamieszanie.

Marsz organizowany przez środowiska narodowe ma ruszyć o 14.00. Na 15.00 swój pochód zaplanowali prezydent i premier. W tym drugim oprócz polityków mają iść także kombatanci, pojazdy wojskowe, orkiestry oraz kompania reprezentacyjna.

