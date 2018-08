Lubisz oglądać filmy? To doskonały sposób na zrelaksowanie się po pracy czy spędzenie weekendu w domu – gdy pogoda nie dopisuje. I choć możesz po prostu zanurzyć się w świat telewizji, jeśli zależy Ci na tym, by samodzielnie decydować o tym, co oglądać – lepszym rozwiązaniem będzie odtwarzacz DVD. Dobra wiadomość jest taka, że dziś tanie odtwarzacze DVD oferują wszystkie niezbędne funkcje. Sprawdź jednak, jak wybrać odpowiedni dla siebie.

Choć mogłoby się wydawać, że płyty DVD to nośnik, który traci na znaczeniu, większość filmów jest nadal wydawanych w tej formie. Zaletą takich wydań – poza bardzo dobrą jakością obrazu i dźwięki, który pojawia się na ekranie – jest moc materiałów dodatkowych, które można znaleźć na płycie. Przykład? Wersja filmu z komentarzem reżyserskim, wycięte sceny czy dodatkowe materiały graficzne. Nie ma więc wątpliwości, że warto oglądać materiały multimedialne w tej wersji. Pozostaje więc tylko pytanie: na czym? Najlepiej sprawdzą się tanie odtwarzacze DVD, które możesz podpiąć do telewizora. Zanim jednak dokonasz zakupu, upewnij się, że Twój sprzęt ma wszystkie niezbędne Ci funkcje.Zanim wybierzesz się do sklepu i kupisz DVD, przyjrzyj się dokładnie telewizorowi, który znajduje się w Twoim salonie czy sypialni. Jeśli to model starszego typu – np. jeszcze taki bez płaskiego kineskopu, bardzo prawdopodobne jest, że nie znajdziesz w nim złącza HDMI. Jeżeli zaś kupisz odtwarzacz DVD oferujący tylko ten sposób połączenia – będziesz go musiał prawdopodobnie zwrócić do sklepu albo skorzystać z dodatkowych przejściówek.W przypadku starszych telewizorów możesz potrzebować odtwarzacza ze złączem EURO, czyli charakterystycznymi trzema wtyczkami. Oferują je m.in. tanie odtwarzacze DVD polskiej marki Manta, o których więcej dowiesz się pod tym adresem: https://manta.com.pl/product-category/telewizory-i-tunery/odtwarzacze-dvd/ Nowoczesny, a zarazem niedrogi odtwarzacz DVD powinien Ci zaoferować znacznie więcej niż tylko możliwość odtwarzania płyt z filmami prosto ze sklepu. Istotne jest również, aby urządzenie umożliwiało Ci:- odtwarzanie plików filmowych różnych formatów – np. filmów w formatach .avi, .mp4 czy .divx – dzięki temu będziesz mógł odtworzyć np. nagrania, które sam wykonasz na wakacjach czy podczas rodzinnej imprezy;- odtwarzanie napisów do filmów w różnych formatach – to istotne, zwłaszcza gdy oglądasz wiele produkcji zagranicznych,- odtwarzanie zdjęć oraz plików muzycznych w formacie .mp3,- podpięcie pendrive’a z materiałami multimedialnymi do łatwo dostępnego gniazda – w sprzęcie na miarę XXI wieku to już absolutny standard.Dzięki takim funkcjom Twój odtwarzacz DVD zamieni się w domowe centrum multimedialne i pozwoli Ci cieszyć się kinowymi hitami w domowym zaciszu. Pamiętaj: jeśli zależy Ci i na wysokiej jakości kupowanego sprzętu, i na rozsądnej cenie – dobrym pomysłem jest wybranie urządzenia rodzimej marki. To zawsze rozsądny wybór.Czy sam odtwarzacz DVD podłączony do telewizora wystarczy, abyś mógł cieszyć się wyjątkową przyjemnością oglądania filmów? I tak, i nie. Wszystko bowiem uzależnione jest od Twoich potrzeb. Jeśli jednak chcesz sobie zapewnić jak najwyższą jakość doświadczeń, zastanów się również nad:- inwestycją w telewizor o większej przekątnej ekranu i dobrej rozdzielczości obrazu,- zakupem dobrej klasy głośników, które zapewnią przestrzenny dźwięk.Dzięki temu wrażenia podczas „pochłaniania” najnowszych hitów i starszych filmów oraz seriali będą jeszcze lepsze.