"Storm. Opowieść o odwadze", "Sierenevada" oraz "The Place" - trzy propozycje od kina Meduza.

Most na wyspie Bolko upamiętni Irenę Sendlerową. Radni Opola podjęli decyzję...





Pierwszy to przede wszystkim projekcja dla młodzieży, holenderski obraz "Storm. Opowieść o odwadze". Reż. Dennis Bots. Film trwa 100 min.Seanse: sobota, niedziela - 16.00. Wstęp do Meduzy (Opole, ul. Oleska 45) - 13 zł.Kolejna propozycja to rumuńsko-chorwacka „Sierenevada” , dramat zdolnego reżysera rodem z Rumunii, Cristi Puiu.Rodzinne spotkanie po śmierci ojca, przeradza się w wieczór pełen wzajemnych pretensji i oskarżeń. Film trwa 173 min. Seanse: piątek-czwartek (23 lutego-1 marca) - 19.00. Wstęp - 13 zł. Promocja: Tani wtorek - 10 złI trzeci film - „The Place”, włoski thriller psychologiczny w reż. Paolo Genovese (wcześniej reżyser przebojowej komedii „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”). Tym razem Genovese skupia się na mrocznych tajemnicach ludzkiej duszy. Film trwa 105 min. Seanse: piątek-czwartek (23lutego-1 marca) - 20.00.Wstęp - 13 zł. Promocja: Tani wtorek - 10 zł.