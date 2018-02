Prace na ulicy Niemodlińskiej trwały od czwartku do soboty. Wykonawca najpierw załatał dziury na wjeździe na kładkę od strony centrum, a potem zajął się tymczasową przeprawą. W ruch poszły młotki, czasem używano też palników, aby podgrzać asfalt.

To powodowało utrudnienia dla kierujących, co jakiś czas obowiązywał ruch wahadłowy . Niestety nie wiadomo, ile wytrzyma położony niedawno asfalt. Wielu opolan obawia się, że niebawem znów zobaczymy wielkie dziury.- Czas pokaże, sporo zależy także od warunków atmosferycznych. Proszę pamiętać, że to tylko tymczasowa droga. Po oddaniu do użytku nowej przeprawy to znów będzie droga osiedlowa - tłumaczy Zbigniew Bahryj, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.Przypomnijmy, że budowa nowego mostu powinna zakończyć się jesienią. Wówczas kładką będą się poruszać wyłącznie rowerzyści i piesi