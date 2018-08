Kładka pieszo-rowerowa ma połączyć dwa odcinki ul. Bolkowskiej znajdujące się po obu stronach Kanału Ulgi, na wysokości parkingu na Wyspie Bolko.

Konstrukcja ma mieć 260 metrów długości oraz siedem metrów szerokości. Ma też być w pełni oświetlona. Planowany termin realizacji to koniec czerwca 2019 roku.Po raz pierwszy miasto poszukiwało wykonawcy pod koniec 2017 roku. Zgłosiło się 10 firm, ale ich oferty opiewały na 23-40 mln zł, a miasto zarezerwowało na inwestycję 13,5 mln zł.Na początku lipca ogłoszono drugi przetarg. Do tego ratusz dopuścił możliwość dokonania zmian w projekcie, które byłyby tańsze, ale równie efektywne.Najtańsza propozycja pochodzi od konsorcjum firm z Będzina – Azi-Bud i Banimex – i opiewa na ponad 26 mln zł. Firma Himmel&Papesch z Opola proponuje realizację inwestycji za blisko 35 mln zł. Najwyższą, wartą prawie 37 mln zł, zgłosiła firma Intercor z Zawiercia.Poprosiliśmy opolski ratusz o informację w tej sprawie, czekamy na odpowiedź.Ta sytuacja nie wróży dobrze innej inwestycji planowanej przez miasto w rejonie Wyspy Bolko. Mowa o rozbudowie mostu nad Odrą im. Ireny Sendlerowej. Istniejąca płyta przeprawy ma być wymieniona i udostępniona wyłącznie rowerzystom, dla których obecnie zarezerwowana jest tylko połowa mostu. Dla pieszych wybudowane będą zupełnie nowe chodniki. Te będą dobudowane po obu stronach mostu. Chodniki mają mieć nawierzchnię z żywicy epoksydowej.Prace na moście im. Sendlerowej mają się zakończyć do połowy czerwca przyszłego roku. Wysokość zgłoszony ofert poznamy za kilka tygodni.