Do zdarzenia doszło pod jednym z klubów w Opolu. 22-letni mieszkaniec Opola, urodzony w Bułgarii, został tymczasowo aresztowany po tym, jak uderzony przez niego w twarz 43-letni mieszkaniec Brzegu zmarł.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 11 maja pod jednym z klubów w Opolu. 43-letni brzeżanin otrzymał cios pięścią w twarz. Uderzenie było tak silne, że upadł, uderzył głową o podłoże i - jak to wstępnie określili lekarze - doznał urazu mózgowo-czaszkowego.Napastnikiem był 22-letni mieszkaniec Opola, urodzony w Bułgarii. Usłyszał on zarzut "spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu". Przyznał się do tego jednego ciosu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.Zarówno naoczny świadek (osoba towarzysząca 22-latkowi), jak i zapis monitoringu potwierdzają taki przebieg zdarzenia.Uderzony mężczyzna trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, gdzie w środę zmarł. Wobec zgonu mężczyzny została zarządzona sekcja zwłok w celu dokładnego ustalenia przyczyny i mechanizmu śmierci.To oznacza, że kwalifikacja prawna czynu może się zmienić.- Czekamy na opinię biegłych i jest wielce prawdopodobne, że zarzut ulegnie zmianie na "spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym" - mówi prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.Czyn ten zagrożony jest karą do 12 lat więzienia.Prokuratura Rejonowa w Opolu prowadzi też postępowanie dotyczące wątku rasistowskiego tragicznego wydarzenia. Między mężczyznami miało dojść do wymiany zdań o takim charakterze.