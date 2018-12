Koalicja Obywatelska przegrała dwa głosowania na przewodniczących komisji z PiS i... Jolantą Kawecką

Podczas czwartkowej sesji ustalono skład siedmiu komisji stałych. Jeszcze przed nią wstępnie ustalono, że klub radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego będzie miał przewodniczących w czterech z nich, Koalicja Obywatelska w dwóch, a PiS w jednej.

Punktem spornym okazała się komisja skarg i wniosków, której wprowadzenie w samorządach przeforsował rząd PiS.

Koalicja Obywatelska wychodziła z założenia, że w tej sytuacji to radni PiS powinni nią kierować. Natomiast Koalicja Obywatelska chciała mieć przewodniczących w komisjach społecznej i zdrowia oraz rewizyjnej. PiS nie kwapił się jednak do komisji skarg i wniosków, gdyż - jak słyszymy nieoficjalnie - spektrum jej działalności jest zbyt szerokie.

Podczas głosowania w sprawie powołania składu komisji rewizyjnej KO zgłosiła na przewodniczącą radną Elżbietę Kurek, a PiS radnego Sławomira Batkę.

W głosowaniu Sławomir Batko otrzymał 17 głosów - od czterech radnych PiS i 13 radnych klubu Arkadiusza Wiśniewskiego, natomiast Elżbieta Kurek - 6 głosów. W tej sytuacji to przedstawiciel PiS objął stery w komisji rewizyjnej, a przedstawicielka KO została wiceprzewodniczącą komisji.

Bardziej kuriozalne było głosowanie w sprawie składu komisji skarg i wniosków. Wobec przegranej walki o przewodnictwo w komisji rewizyjnej, Koalicja Obywatelska zgłosiła Przemysława Pytlika na kandydata na lidera nowej komisji. Potem okazało się, że rękawicę postanowiła mu rzucić radna Jolanta Kawecka.

Kawecka w minionej kadencji była w klubie Platformy, a w minionych wyborach została radną z listy Koalicji Obywatelskiej. Kilka dni temu okazało się, że postanowiła nie wstępować do klubu KO i ma status radnej niezrzeszonej. Brak wejścia do klubu KO tłumaczyła względami osobistymi. Zaznaczała, że jak się z nimi upora, to do klubu wejdzie i że sprawa była konsultowana z lokalnymi liderami Platformy. Przemysław Pospieszyński, przewodniczący klubu KO, przekonywał natomiast, że to oznacza wykreślenie Jolanty Kaweckiej z listy członków Platformy Obywatelskiej.

Fakt, że Jolanta Kawecka postanowiła konkurować z kandydatem klubu Koalicji Obywatelskiej o przewodnictwo w komisji skarg i wniosków na pewno nie poprawi jej relacji z koleżankami i kolegami z rady.

To, że w głosowaniu wygrała z Przemysławem Pytlikiem 17 do 6, przy poparciu ze strony PiS i radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, tylko tę lukę może pogłębić.

Przemysław Pytlik musiał się zadowolić rolą szeregowego członka komisji, jej wiceprzewodniczącą została bowiem Alicja Wiśniewska z klubu prezydenta.

Skład poszczególnych komisji rady miasta Opola

Komisja rewizyjna:

Sławomir Batko (PiS) - przewodniczący

Elżbieta Kurek (KO) - wiceprzewodnicząca

Michał Nowak (PiS)

Tomasz Kaliszan (KO)

Jolanta Kawecka (niezrzeszona)

Aleksander Iszczuk (klub Arkadiusza Wiśniewskiego)

Marek Masnyk (KAW)

Jacek Kasprzyk (KAW)

Piotr Mielec (KAW)

Komisja budżetowa:

Jacek Kasprzyk (KAW) - przewodniczący

Dariusz Nawarecki (KAW) - wiceprzewodniczący

Anna Łęgowik (KO)

Przemysław Pytlik (KO)

Dariusz Chwist (KAW)

Małgorzata Wilkos (KAW)

Sławomir Batko (PiS)

Komisja infrastruktury:

Edward Odelga (KAW) - przewodniczący

Waldemar Matuszek (KAW) - wiceprzewodniczący

Małgorzata Wilkos (KAW)

Arkadiusz Szymański (PiS)

Elżbieta Bień (KO)

Przemysław Pospieszyński (KO)

Komisja edukacji i kultury:

Aleksander Iszczuk (KAW) - przewodniczący

Anna Łęgowik (KO) - wiceprzewodnicząca

Marek Masnyk (KAW)

Alicja Wiśniewska (KAW)

Dariusz Chwist (KAW)

Marek Kawa (PiS)

Barbara Kamińska (PO)

Komisja społeczna i zdrowia:

Elżbieta Bień (KO) - przewodnicząca

Marek Kawa (PiS) - wiceprzewodniczący

Tomasz Wróbel (KAW)

Bartłomiej Bonk (KAW)

Barbara Kamińska (KO)

Komisja skarg i wniosków:

Jolanta Kawecka (niezrzeszona) - przewodnicząca

Alicja Wiśniewska (KAW) - wiceprzewodnicząca

Waldemar Matuszek(KAW)

Edward Odelga (KAW)

Michał Nowak (PiS)

Przemysław Pytlik (KO)

Komisja sportu i turystyki:

Tomasz Wróbel (KAW) - przewodniczący

Bartłomiej Bonk (KAW) - wiceprzewodniczący

Piotr Mielec (KAW)

Dariusz Nawarecki (KAW)

Tomasz Kaliszan (KO)

Elżbieta Kurek(KO)

Przemysław Pospieszyński (KO)

Arkadiusz Szymański (PiS)

Pierwsza sesja Rady Miasta Opola