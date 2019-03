"Kobieta może przeżyć orgazm i nawet o tym nie wiedzieć". W Opolu powstała poradnia seksuologii i patologii współżycia [GOŚĆ NTO]

- Bardzo często problem tkwi w przemęczeniu, które sprawia, że po całym dniu nie mamy już siły na seks - mówi Justyna Laxy-Kruppa, seksuolog z Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso w Opolu. - To, że w domu są dzieci, też nie sprzyja zbliżeniom. O seks trzeba dbać, dlatego warto czasami zapewnić pociechom opiekę i poświęcić się tylko sobie.

Wiele frustracji, zdaniem specjalistów, bierze się z tego, że zbyt wysoko zawieszamy poprzeczkę, np. jeśli chodzi o orgazmy, które obrosły wręcz legendą.

- Wiele pań sądzi, że będą towarzyszyły temu fajerwerki, a tymczasem orgazmy bywają całkiem zwykłe - mówi seksuolog. - Kiedy o tym mówimy, kobiety są zdziwione, bo okazuje się, że przeżywały je, choć nie wiedziały, że to orgazm. Są oczywiście techniki, które pozwalają przeżyć go intensywniej i my możemy ich nauczyć. Z badań wynika jednak, że 3 do 6 proc. kobiet w populacji nigdy nie osiąga orgazmów, choć mogę one wieść satysfakcjonujące życie seksualne.

Orgazmy różnią się intensywnością. To, jak silne będą nasze doznania, zależy m.in. od nastroju, warunków, jakie mamy w danej chwili, czy tego, ile czasu upłynęło od poprzedniego zbliżenia

- U mężczyzn przebieg reakcji seksualnej zakłada, że ten orgazm jest konieczny. U kobiety nie. Panie mogą nie osiągać szczytu, a mimo to czuć satysfakcję - wyjaśnia Justyna Laxy-Kruppa. - Pamiętajmy, że seks wpływa na jakość związku, bo on buduje naszą więź z partnerem. Para, która rezygnuje z seksu, traci.

