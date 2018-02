W rolach głównych m. in.: Katarzyna Warnke i Agnieszka Dygant. (© Kino Świat )

Bezwzględni przestępcy i ich żony, córki, kochanki - kobiety mafii. To one są na pierwszym planie w sensacyjnym obrazie Patryka Vegi. Seanse już od dziś w opolskim Heliosie.

Po brawurowej akcji funkcjonariuszka Bela zostaje wyrzucona z policji. Wkrótce propozycję „nie do odrzucenia” składa jej ABW.Bela przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje oficerem pracującym „pod przykrywką”, czyli przenika do grupy przestępczej. Ma rozpracować szlak przemytu narkotyków, którym para się warszawski gang z Mokotowa. A jego bossem jest niejaki Padrino. Bancior kocha władzę i pieniądze, ale najbardziej swoją córkę, ksywa Futro.By osiągnąć cel, Bela musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii: Żywego, Milimetra, Cienia i Siekiery. Podszywając się pod prostytutkę, zostaje kochanką Cienia. Misterny plan zaczyna się sypać, gdy przypadkowo w całą intrygę zostaje wmieszana Anka, żona Cienia, pazerna, „inteligentna inaczej”. Wkrótce losy pięciu kobiet przecinają się i nie ma już odwrotu, nic nie da się zaplanować i do końca przewidzieć.W „Kobietach mafii” role pierwszoplanowe reżyser Patryk Vega powierzył: Agnieszce Dygant, Aleksandrze Popławskiej, Oldze Bołądź, Katarzynie Warnke i Julii Wieniawie. A partnerują im: Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński i Sebastian Fabijański oraz gwiazdy polskiego kina: Bogusław Linda (jako boss Padrino), Olaf Lubaszenko i Janusz Chabior. A w epizodach wystąpili piosenkarka Kasia Cerekwicka i telewizyjny prezenter Filip Chajzer. Film trwa 135 min.Seanse: czwartek - 17.00, 20.00; piątek, sobota, niedziela - 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.30.Źródło: Agencja TVN/x-news