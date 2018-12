KOLĘDY na święta - śpiewnik z tekstami. Znane kolędy w pięknej oprawie - pobierz i wydrukuj!

Święta to wspaniała okazja, by w gronie najbliższych wspólnie pośpiewać. Kolędowanie przy świątecznym stole nie tylko integruje, ale jest także wyrazem staropolskiej tradycji. Zgodnie z obrzędem praktykowanym już od XIII wieku, grupy kolędników odwiedzały gospodarstwa z życzeniami, otrzymując w zamian dary - w postaci jedzenia lub datków pieniężnych. Samo słowo "kolęda" nie oznaczało pierwotnie piosenki, ale właśnie odwiedziny - czyli "chodzenie po kolędzie". W niektórych regionach Polski po dziś dzień możemy spotkać kolędników, wszędzie zaś wspólnie śpiewanie jest wspaniałym pomysłem na spędzenie świątecznego czasu. Z tej okazji przygotowaliśmy śpiewnik z najpiękniejszymi kolędami we wspaniałej oprawie - można go wydrukować lub wykorzystać online.