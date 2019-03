Koleją z Kędzierzyna Koźla do Opola szybciej o 20 minut

Modernizacja 44-kilometrowej części magistrali kolejowej E30 między Kędzierzynem Koźlem a Opolem to największa i najważniejsza inwestycja prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w województwie opolskim. Czas przejazdu pociągów skróci się o ok. 20 minut. Podróżni zyskają szybkie i komfortowe połączenie do stolicy województwa i do Wrocławia.

- Modernizacja linii z Opola do Kędzierzyna Koźla zapewni oczekiwany standard podróży na odcinku linii kolejowej łączącej Polskę od wschodu do zachodu, ale także ważnej dla Europy. Zapewnimy dobre podróże w regionie i między regionami. Nowy standard trasy oznacza również sprawniejsze przewozy towarowe. Konsekwentnie budujemy bezpieczną, komfortową i przewidywalną kolej w Polsce - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Inwestycja realizowana jest na dwóch odcinkach: Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice oraz Opole Groszowice – Opole Zachodnie. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku od przebudowy jednego z dwóch torów na 15-kilometrowym odcinku: Raszowa – Zdzieszowice – Gogolin.

Zakres prac obejmował wzmocnienie podtorza oraz wymianę rozjazdów, dzięki czemu pociągi jadące na tym odcinku będą mogły poruszać się szybciej – nawet do 160 km na godzinę. Wykonawca zmodernizował również peron wyspowy w Zdzieszowicach oraz jednokrawędziowy w Jasionie. Zostały one dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wywieszono około 18 km nowej sieci trakcyjnej i zbudowano dla niej 35 nowych bramkowych konstrukcji wsporczych.

Przy realizacji robót dotychczas wykorzystano m.in. 30 tys. ton tłucznia i ułożono 24 tys. podkładów kolejowych, a prace były prowadzone przy użyciu nowoczesnych maszyn kolejowych takich jak: kombajn do potokowej wymiany nawierzchni wraz z zestawem specjalistycznych wagonów oraz najnowocześniejsza w Polsce wysokowydajna torowa oczyszczarka tłucznia.

W tym roku planowa jest przebudowa kolejnych 30 km torów na odcinkach: Raszowa – Gogolin, Górażdże – Przywory, Przywory – Opole Groszowice. Ekipy budowlane pojawią się na stacjach: Gogolin, Górażdże, Opole Groszowice, Zdzieszowice oraz Kędzierzyn Koźle. Prace prowadzone będą od kwietnia do listopada.



Szybciej i bezpieczniej

Zakres całego projektu obejmuje modernizację 44 km linii kolejowej oraz sieci trakcyjnej i peronów. Odnowienie 27 przejazdów kolejowo-drogowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Część z nich zostanie wyposażonych w monitoring. Rozjazdy wyposażone będą w system elektronicznego ogrzewania rozjazdów (EOR), który pozwoli na płynny przejazd pociągów w czasie mrozów czy obfitych opadów śniegu. Inwestycja obejmie także odnowienie 66 obiektów inżynieryjnych w tym remont 8 mostów i 4 wiaduktów.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie komfort podróży. Czas przejazdu najszybszych pociągów na odcinku między Kędzierzynem Koźlem a Opolem skróci się o ok. 20 minut. Pociągi pasażerskie na tej trasie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe 120 km/h.

Dzięki inwestycji podróże koleją staną się wygodniejsze. Perony z antypoślizgową powierzchnią będą wyposażone w pochylnie oraz windy. Dodatkowo zostaną one wyposażone w linie prowadzące, ułatwiające bezpieczne poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Także z myślą o nich pojawią się napisy w języku Braille’a na poręczach.

W Gogolinie powstanie nowe przejście podziemne pod torami, natomiast przejścia w Kędzierzynie Koźlu i Zdzieszowicach przejdą kompleksową przebudowę. Stacje Opole Groszowice oraz Opole Grotowice zyskają nowe kładki dla pieszych.

Całkowita wartość projektu wynosi 628,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne ok. 311 mln zl. Całość prac zakończy się w 2023 r. Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle- Opole Zachodnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji

