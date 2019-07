Kolejna edycja biegu po gminie Świerczów

Odra Opole w pierwszym sparingu u siebie rozbiła Miedź 4-1!

W pierwszym meczu sparingowym w Opolu w trakcie przygotowań do nowego sezonu piłkarze Odry pewnie ograli Miedź Legnica 4-1. Taka wygrana ma tym większą wartość, iż rywal to spadkowicz z elity i to właśnie z tą ekipą nasza zainauguruje zmagania w 1. lidze.