Kolejne gesty poparcia od młodzieży dla protestujących nauczycieli

- W niedzielę jeden z uczniów, Maksymilian, napisał w imieniu samorządu oficjalny list skierowany do naszych nauczycieli. Chcieliśmy jednak wzmocnić nasz przekaz. Zapadła więc decyzja o tym, by zorganizować manifestację - tłumaczy nam Maria Szuster, wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego III LO.

Pomysł zrealizowano bardzo szybko, raptem w kilkanaście godzin. - Napisałam na facebookowej grupie uczniowskiej, że zachęcam wszystkich by o 9.00 w środę przybyli do szkoły i pomogli tworzyć transparenty. Zjawiło się 30 osób, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło! Uważam, że to bardzo ważny gest wsparcia nauczycieli - dopowiada nasza rozmówczyni.

- Zarówno list, jak i pikieta to nasze odpłacenie się za trud, jaki nauczyciele wkładają w naszą edukację i wychowanie. Są to przecież osoby, z którymi spędzamy połowę swojego życia. My, uczniowie, zrozumielibyśmy ich obecne postępowanie nawet wtedy, gdyby zagrożone były egzaminy gimnazjalne czy ostatnie lekcje powtórkowe przed maturą. W tych trudnych czasach, w morzu rożnych oskarżeń kierowanych względem nauczycieli my stoimy za nimi murem - podsumowuje Maria Szuster.