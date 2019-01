Kolejny problem z budową centrum przesiadkowego przy stacji Opole Zachodnie. Wojewoda uchylił ważny dokument

Budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Zachodnie zakłada m.in. powstanie parkingu na 300 pojazdów. Aby to było możliwe, konieczne jest usunięcie około 400 okolicznych drzew. Okoliczni mieszkańcy, z pomocą ekologów ze Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych „Silesia”, oprotestowali inwestycję. W skardze do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zarzucili błędy formalne: wydanie decyzji środowiskowej przez niewłaściwy organ oraz zatwierdzenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przez nieodpowiedni podmiot.

GDOŚ uznał skargę za zasadną. Uchylił decyzję środowiskową oraz umorzył całe postępowanie środowiskowe. Miejski Zarząd Dróg nie zgodził się z tą decyzją. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten oddalił skargę MZD. Drogowcy odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Terminu rozprawy w tej kwestii jeszcze nie ma.

Tymczasem centrum przesiadkowe Opole Zachodnie straciło kolejny dokument: zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Decyzję w tej sprawie wydał wojewoda opolski, uzasadniając to właśnie brakiem decyzji środowiskowej.

- Miasto nie odwołało się od decyzji wojewody, ponieważ decyzja ta jest ostateczna – przyznaje Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.

Małgorzata Stelnicka informuje, że decyzją wojewody sprawa wydania ZRID dla centrum przesiadkowego Opole Zachodnie trafi do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Z perspektywy urzędu miasta jest to sam ratusz, natomiast ekolodzy wskazują, że miasto powinno wystąpić o ZRID do wojewody, z racji lokalizacji inwestycji w rejonie dróg o statusie krajowej i wojewódzkiej.

Przypomnijmy, że realizacja centrum przesiadkowego przy Opolu Zachodnim to część szerszego projektu, wartego w sumie około 30 mln zł. W jego ramach zrealizowano już podobne centrum przy stacji Opole Grotowice, a także planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi. Całość ma unijne dofinansowanie. Małgorzata Stelnicka przekonuje, że miasto go nie straci, tylko wydłuży termin jego realizacji. Zapewnia przy tym, że ratusz nie rezygnuje z budowy kładki.

OPOLSKIE INFO - 19.10.2018