Pięć zarzutów karnych usłyszał Daniel Sz. Z Paczkowa. Mężczyzna między innymi miał się znęcać nad młodym psem, a w końcu go zabić. Grozi mu więzienie.

- Zgodnie z postanowieniem prokuratury podejrzany pozostaje pod dozorem policji. Musi się dwa razy w tygodniu stawiać na posterunek – mówi prok. Sebastian Litwin. - Zastosowaliśmy także wobec niego zakaz opuszczania miejsca zamieszkania oraz zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną.

Jak informuje Sebastian Litwin, zastępca Prokuratora Rejonowego w Nysie, Daniel Sz. został zatrzymany przez policję w niedzielę 29 lipca wczesnym popołudniem.Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ktoś z sąsiadów zawiadomił policję, że z mieszkania na Rynku dobiegają krzyki i odgłosy awantury. Policja wezwała do pomocy straż pożarną, strażacy musieli siłą otwierać drzwi do mieszkania. Samo zatrzymanie miało gwałtowny przebieg, bo mężczyzna już usłyszał zarzuty stawiania czynnego oporu i znieważenia słownego interweniujących policjantów. Kolejny zarzut mówi o znęcaniu się nad najbliższą osobą. Jak ustaliliśmy chodzi o konkubinę Daniela Sz.Więcej szczegółów o bulwersującej sprawie ujawnia fundacja LPM, która zaangażowała się w sprawę i będzie występować w sądzie przeciwko Danielowi Sz. jako oskarżyciel posiłkowy.Według ich informacji podejrzany mieszkaniec Paczkowa wraz z innym mężczyzną bestialsko zakatowali 8 miesięcznego psa Luisa.Pies tylu labrador trafił do rodziny Daniela Sz. pół roku wcześniej. Był bardzo miły, sąsiedzi szybko go polubili. 27 lipca w czasie libacji alkoholowej Daniela Sz. i jego kolegi Łukasza E., któryś z mężczyzn rzucił psem o podłogę i kopnął go, powodując złamanie kręgosłupa. Zamiast pomóc cierpiącemu zwierzęciu, zamknęli go na dwa dni w łazience, a potem prawdopodobnie utopili w wannie.Ciało wsadzili do reklamówki i wynieśli na podwórkowy śmietnik.Kiedy dwa dni później policja zatrzymała Daniela Sz., młoda mieszkanka Paczkowa zauważyła zniknięcie Luisa. Podejrzewając nieszczęście zaczęła przeszukiwać sąsiednie śmietniska i odnalazła ciało psa w reklamówce. Mężczyzna będzie odpowiadał także za znęcanie się i zabicie zwierzęcia, za co grodzi do 3 lat pozbawienia wolności.