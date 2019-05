Kolizja na autostradzie A4. VW passat zderzył się z land roverem

Do kolizji doszło na 240. km autostrady A4 w kierunku Katowic (na wysokości Prószkowa). 35-letni kierujący vw passatem zajechał drogę 48-latkowi jadącemu land roverem. Doszło do zderzenia, w wyniku którego oba samochody wpadły do rowu, a land rover przewrócił się na bok. Nikt poważnie nie ucierpiał, sprawca został ukarany 500-złotowym mandatem. Zgłoszenie kolizji policjanci otrzymali o godz. 15.35.

Wideo polecane: FLESZ: Czas na strajk włoski. Nauczyciele zmieniają taktykę