Kolizja na obwodnicy Opola. Audi wylądowało w rowie, kierowca pijany i bez uprawnień

Na Opolszczyźnie będzie w piątek mocno wiało [OSTRZEŻENIE 8.03.2019]

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie ma obowiązywać w godz. 08.30 - 17.30.