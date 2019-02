Kolizja na skrzyżowaniu ulicy Dambonia z Niemodlińską w Opolu. BMW zderzyło się z fordem

W czwartkowe przedpołudnie na skrzyżowaniu ulic Dambonia z Niemodlińską w Opolu zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak wynika z ustaleń policjantów, wyjeżdżający z osiedla kierowca BMW, wymusił pierwszeństwo przejazdu na fordzie jadącym Niemodlińską.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca BMW dostał 500 złotych mandatu i punkty karne. Co ciekawe, na tym skrzyżowaniu, pod koniec stycznia, Miejski Zarząd Dróg w Opolu zamontował sygnalizację świetlną. Wszystko po to, by poprawić tam bezpieczeństwo i ułatwić wyjazd z osiedla.

Jednak do tej pory światła nie działają.

OPOLSKI PIRAT - WIDZISZ ZAREAGUJ