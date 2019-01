Kolizja w Wawelnie. Kierowca volkswagena wymusił pierwszeństwo przejazdu na pijanym motorowerzyście

Kierujący volkswagenem, skręcając w lewo w Wawelnie, wymusił pierwszeństwo przejazdu na 29-letnim motorowerzyście. Doszło do zderzenia, na szczęście nikt nie ucierpiał. Okazało się jednak, że 29-latek ma w organizmie 1,7 promila alkoholu. Odpowie przed sądem za jazdę po alkoholu. Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie również sprawcy kolizji, do której doszło około godz. 16.50.