Kołysanki dla nienarodzonego, czyli muzyczne zajęcia w szkole rodzenia przy ul. Reymonta w Opolu

– Uczenie się kołysanek z przyszłymi rodzicami to nowość w naszej Szkole. Nie stanowi ona jednak stałego punktu cyklu edukacyjnego przygotowującego do narodzin dziecka - mówi Emilia Jędrzejów ze Szkoły Rodzenia CGPiN. - Muzyka jest bardzo ważna w życiu człowieka bez względu na jego wiek. Będzie to z pewnością pozytywne i korzystne doświadczenie. Dziecko w łonie matki jest czułe na każdy dźwięk i emocje, ważne jest, aby były one pozytywne. Przypomniane, bądź zdobyte umiejętności muzyczne, z pewnością przydadzą się rodzicom również po narodzinach dziecka. Poznane dźwięki i piosenki być może pomogą im w codziennych sytuacjach.

Naukę kołysanek w opolskiej Szkole Rodzenia poprowadzi Monika Piechaczek z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu realizującego projekt „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”.

– Śpiewanie od najmłodszych lat jest bardzo ważne w życiu dziecka, ponieważ korzystnie wpływa na jego rozwój emocjonalny. Dzięki śpiewaniu dzieciom już w najwcześniejszej fazie ich życia, świat muzyki staje się bardziej zrozumiały. Jest również niezwykłym aspektem nie tylko wychowania, ale wzbogacającym i pogłębiającym relacje rodziców z dzieckiem. Otwiera także nowe możliwości komunikacji z rodzicem, co w znacznym stopniu ułatwia dzieciom poruszanie się w sferze emocji – podkreśla Monika Piechaczek.

Zajęcia realizowane są dzięki wsparciu firmy NUTRICIA Polska. Odbędą się w sali konferencyjnej Szkoły Rodzenia CGPiN.

Szkoła Rodzenia w CGPiN w Opolu przygotowuje przyszłych rodziców do narodzin dziecka i opieki nad nim. Prowadzi kursy trwające ok. 6 tygodni ( zajęcia odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych).

Przyszli rodzice słuchają wykładów oraz uczestniczą w warsztatach.

W programie:



Zwiastuny porodu, co zabrać ze sobą do szpitala.

Ciąża, poród fizjologiczny, cięcie cesarskie, połóg.

Pielęgnacja i kąpiel noworodka.

Żywienie kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Postępowanie przy zachłyśnięciu i bezdechu u noworodka.

Techniki relaksu.

Warsztaty z fizjoterapeutą.

Warsztaty - chusty.

Wycieczki po oddziałach szpitalnych.



