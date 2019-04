Komfort dla Twoich stóp to Zdrowe Stopy Garbowska

STOPY TO PODSTAWA - DOSŁOWNIE I W PRZENOŚNI

Stopy nie kłamią. Są prawdziwe, jak ludzkie historie, które pacjenci nam opowiadają. Bywają wymęczone noszeniem zbyt ciasnego lub niewygodnego obuwia, zdeformowane chodzeniem na wysokich obcasie lub uprawianiem sportu. Pokaleczone zabiegami przeprowadzanymi na własną rękę w domowej łazience preparatami aptecznymi czy sposobami naszych babć. Straumatyzowane niefachowymi operacjami chirurgicznymi i złymi diagnozami dermatologów.

W trakcie naszej pracy spotykamy się z wieloma trudnymi przypadkami u pacjentów w każdym wieku - od dzieci po osoby starsze.

Świadomość, że nasze stopy nie są w dobrym stanie sprawia, że pierwsza wizyta u podologa wywołuje uczucie skrępowania i stres. Niepotrzebnie! Nasi podolodzy mają ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu różnych - od niewielkich po bardzo poważne - problemów stóp. Każdy pacjent może liczyć u nas na uśmiech i wyrozumiałość, bez względu na to, z jakim problemem się boryka.

ODDAJ SWOJE STOPY W NASZE RĘCE

W przeciwieństwie do sposobów kosmetycznych, stosowane w naszym Gabinecie zabiegi podologiczne odnoszą się zarówno do działań profilaktycznych jak i leczniczych. Oferujemy obszerny zestaw zabiegów, w zakresie m.in. rekonstrukcji płytki paznokcia, usuwania odcisków i modzeli, a także brodawki wirusowej. Pomagamy osobom cierpiącym na wrastające paznokcie, pękające pięty oraz nadpotliwość.

Stale rozwijamy umiejętności naszych podologów oraz unowocześniamy wyposażenie Gabinetu. Znajdziecie u nas najnowszą aparaturę podologiczną, obsługiwaną przez fachowców najwyższej próby.

Wiemy, że prawidłowa diagnoza stanowi klucz do zapewnienia skutecznego leczenia. Rozumiemy również, że schorzenia związane z budową anatomiczną stóp, oprócz fizycznego dyskomfortu, nastręczają niejednokrotnie problemów emocjonalnych - w związku ze wstydem czy niepewnością co do przyczyn schorzenia. Odwiedzając nasz Gabinet zapewniamy Ci bezpieczeńswo i komfortową atmosferę.

Odwiedź nas i zadbajmy razem o Piękne i Zdrowe Stopy!

www.zdrowe-stopy.com