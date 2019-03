Komitet Lewica Razem pokazał liderów listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jakie mają postulaty?

- Po opuszczeniu szpitala trzeba płacić za leki, rehabilitację. To nie powinno mieć miejsca. Jeżeli obywatele płacą podatki, to - tak jak w Holandii - powinni mieć dostęp do bezpłatnych leków na receptę - przekonuje Marcelina Zawisza.

- Dlatego w Europarlamencie zaproponujemy odejście od systemu patentowania substancji na rzecz patentowania metod produkcji leków. Będziemy też zabiegali o radykalną jawność wszystkich negocjacji władz z firmami farmaceutycznymi, abyśmy odzyskali publiczną kontrolę nad tym jak wyceniane są leki - zapowiada.

Lepszy dostęp do systemu ochrony zdrowia oraz obniżenie cen leków to nie jedyne, o co komitet Lewica Razem zamierza walczyć w Brukseli. - Chcemy też wprowadzenia europejskiego programu budowy mieszkań, wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej, a także europejskiego kodeksu pracy, tak aby Polacy mogli liczyć na takie same standardy wynagrodzeń, jak ludzie z Niemiec czy Francji - mówi Marcelina Zawisza.