Koncert dla opolskiej katedry. Zaśpiewa Ania Deko i zespół Dżem

Bilety-cegiełki będzie można nabywać od najbliższego poniedziałku w Kurii Diecezjalnej, na probostwie opolskiej katedry oraz na Wydziale Teologicznym (ul. Drzymały 1A).

Cegiełki zostaną przygotowane w cenie: 60, 50 i 30 zł. Organizator koncertu, ks. prof. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, podkreśla,że każda złotówka przeznaczona przez Opolan na cegiełkę trafi na konto renowacji katedry.

- Koncerty na rzecz jej odnowy są już tradycją – dodaje ks. prof. Kostorz. - Tradycją jest także – i mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana – iż ich koszty bierze na siebie Energetyka Cieplna Opolszczyzny. I właśnie dlatego, koncert jest finansowo zabezpieczony, a każdy grosz wydany przez Państwa na cegiełki zasili konto remontowe.

Koncert odbędzie się 21 stycznia w auli Wydziału Teologicznego UO o 18.30. Wystąpią Ania Deko, finalistka The Voice of Poland 2018 i zespół Dżem

Mam nadzieję, że aula wydziałowa w poniedziałek, 21 stycznia wypełni się po brzegi. Jako pierwsza wystąpi z minirecitalem Ania Deko, piękna urodą i głosem finalistka 9. edycji Voice of Poland. Pochodzi z Nysy, na co dzień mieszka we Wrocławiu, w finale The Voice of Poland 2018 zajęła trzecie miejsce.