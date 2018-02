W czwartek (5 kwietnia) o godz. 20:00 wystąpi w Dworku Artystycznym Manfredi & Johnson.

Wstęp 20zł.



Skład zespołu:

-Piotr „Johnson” Kozub – wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor.

-Mieszko „Manfredi” Służewski – harmonijkarz, aranżer



Manfredi &Johnson to niecodzienne połączenie brudnego bluesa z Delty oraz nowatorskiego spojrzenia na dźwięki. W swojej muzyce duet przenosi słuchaczy prosto z pola bawełny na brudne ulice Chicago. Niepowtarzalna energia na koncertach, oryginalne kompozycje niepozbawione twórczych improwizacji. Aranżacje zaskakujące publiczność oraz samych twórców.

Poznali się w roku 2011 przy okazji Rawa Blues Festiwalu. W roku 2014 spotkali się po raz drugi i postanowili poświęcić się temu, co lubią robić najbardziej. W 2014 roku zadebiutowali na festiwalu Blues nad Bobrem zdobywając nagrodę za

najciekawsze wykonanie utworu Tadeusza Nalepy.

Po blisko trzech latach wspólnego grania, wydali swoją debiutancką płytę zatytułowaną „Bright and Brave”, która miała premierę w kwietniu 2017 roku.

Na krążku znajduje się dziesięć utworów, w tym osiem własnych kompozycji, jeden cover i jeden standard w nietypowej aranżacji. Całość utrzymana w klimatach akustycznych, około-bluesowych, jednak dalekich od typowego rozumienia tego gatunku. Mieszanka klimatów z delty Missisipi, więziennego bluesa, brzmień prosto z Chicago z odrobiną cygańskiego jazzu z Francji. To wszystko w charakterystycznym dla wrocławskiego duetu stylu.



