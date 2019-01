Koncert noworoczny w opolskiej szkole muzycznej [zdjęcia]

W wykonaniu Orkiestry Symfonicznej opolskiej szkoły muzycznej pod dyrekcją Huberta Prochoty publiczność usłyszała „przeboje” muzyki klasycznej i operetkowej od Haendla, Gounoda, Straussa i Lehara po Kalmana i Czajkowskiego. Partie solowe zaśpiewało troje solistów (Barbara Mościcka, sopran, Julita Ziółko, sopran oraz David Stokłosa, tenor).

W drugiej części koncertu muzykę jazzową zagrał big-band opolskiej szkoły muzycznej pod dyrekcją Jacka Hornika.

- Muzyka jest – oprócz pań naszego serca – tym najpiękniejszym, co jest nam dane – mówił prowadzący koncert Leonard Malcharczyk. - Jest ponadgraniczna, ponadpartyjna, ponadczasowa i ponadpokoleniowa.

Życzenia noworoczne publiczności złożyli Birgit Fisel-Rösle, konsul Niemiec w Opolu oraz Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego.

- Rok 2019 ma wiele istotnych polsko-niemieckich kontekstów – mówiła pani konsul. - Będziemy niebawem obchodzić 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, co wiąże się ściśle z polsko-niemiecką współpracą. Czeka nas także jubileusz 30-lecia obalenia muru berlińskiego, co przyczyniło się do istotnych przemian w Europie. Dla wielu mieszkańców tego regionu ważna jest także 30. rocznica Mszy Pojednania w Krzyżowej. Przypomnę słowa szanowanego bardzo abpa Alfonsa Nossola, który mówił, że Europa bez Krzyżowej wyglądałaby przygnębiająco. Smutną rocznicę, związaną z napadem hitlerowskich Niemiec na Polskę, będziemy obchodzić 1 września. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej będzie nam przypominać o trwających sześć lat cierpieniach milionów ludzi. Dla części mieszkańców naszego regionu po wojnie rozpoczął się bardzo trudny okres związany z niełatwymi losami. Wszystkie te okoliczności będziemy niebawem upamiętniać.