W piątek o 19.00 melomani wysłuchają koncertu skrzypcowego, którego autorem jest polski kompozytor Ludomir Różycki (1883-1953).

5 urodziny To Mało Powiedziane. Dobranocka dla dorosłych - komedia...

Punky Reggae Live 2018 w Opolu. Farben Lehre, Gutek, The Analogs i Pajujo w NCPP





Opolscy filharmonicy zagrają pod batutą Moniki Wolińskiej. Dyrygentki, która w 2017 roku znalazła się w finałowej szóstce najlepszych dyrygentek z całego świata, wyłonionych w konkursie spośród 161 kandydatek. Jako finalistka Monika Wolińska otrzymała zaproszenie do programu Hart Institute for Women Conductors w Operze w Dallas., ceniony skrzypek, solista i kameralista, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Conser­vatorium van Amsterdam.Szymon Krzeszowiec jest laureatem konkursów skrzypcowych w Poznaniu, Warszawie i Brescii oraz zdobywcą pierwszych nagród na konkursach muzyki kameralnej w Kopenhadze i Sondershausen (w trio smyczkowym Aristos).Ma na koncie m. in. występy solowe z czołowymi polskimi orkiestrami. Podczas dzisiejszego wieczoru w Filharmonii Opolskiej oprócz koncertu skrzypcowego Ludo­mira Różyckiego publiczność wysłucha także jednego z dzieł trochę zapomnianego już polskiego kompozytora Eugeniusza Morawskiego. A w drugiej części zabrzmi I Symfonia A-dur Zygmunta Noskowskiego.Bilety na piątkowy koncert w FO po 20 i 10 zł.