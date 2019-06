Koniec betonowych siedzisk w Opolu? Miasto planuje drewniane nakładki lub nowe ławki [ZDJĘCIA]

Betonowe siedziska są na skarpie przed odnowionym Zamkiem Górnym, a także na zmodernizowanym placu Jana Pawła II.

- Gdy była zima, to nie sposób było z nich skorzystać, bo człowiek rychło by się przeziębił. Natomiast podczas ostatnich upałów nagrzewają się one tak bardzo, że można na nich usmażyć jajko sadzone, za to nie sposób siedzieć - wskazuje pan Bronisław, mieszkaniec śródmieścia.