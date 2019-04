Konkurs „Austria. Kraj i mieszkańcy" rozstrzygnięty. Główna nagroda pojechała do Rzeszowa

Do półfinału, który został rozegrany w pałacyku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dostały się osoby, które w eliminacjach udzieliły aż 85 procent poprawnych odpowiedzi.

Dziesięcioro finalistów odpowiadało na zestaw trzech pytań oraz pokazywało prezentację na wybrany przez siebie temat.

Nagrodę główną - wycieczkę do Wiednia wygrała za pierwsze miejsce Barbara Gozdek, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Nagrody rzeczowe (tablety) otrzymali zdobywcy miejsc 2-3 Karolina Pietras, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz Michał Gzyl, uczeń Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu.

Wyróżnienia za najciekawszą prezentację tematu o Austrii otrzymali: Wiktoria Ernst (II LO w Opolu) za „Tort Sachera” oraz Iwo Frączek (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie za „Wiedeński Chór Chłopięcy”.

- To mógł być dla kogoś powód do zdziwienia, że aż dwa miejsca na podium przypadły uczestnikom z Rzeszowa – mówi Monika Wójcik-Bednarz, kierownik Biblioteki Austriackiej w Opolu. Z drugiej strony, nie jest to przypadek, w pierwszym etapie – rozegranym na Uniwersytecie Rzeszowskim – wzięło udział 150 osób. Cieszy, że wśród osób wyróżnionych jest opolanka Wiktoria Ernst. Bardzo ładną prezentację – o wiedeńskim chórze przygotował drugi wyróżniony, uczeń szóstej klasy, który sam śpiewa w chłopięco-męskim chórze.

Gościem konkursu i jednym z członków konkursowego jury był dr Edward Wąsiewicz - konsul honorowy Austrii we Wrocławiu. Organizatorem imprezy jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu.