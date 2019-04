Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej zakończony. Najlepsi uczestnicy w nagrodę pojadą do Wiednia

- Ten konkurs ma pomóc młodzieży dowiedzieć się, czym jest mniejszość niemiecka i jak ona funkcjonuje – mówi poseł MN na Sejm Ryszard Galla – ze szczególnym uwzględnieniem tego, co się w naszym środowisku zdarzyło w ubiegłym roku. Nad niektórymi pytaniami sam musiałbym się zastanowić, a młodzież te odpowiedzi zna. To oznacza, że konkurs, który od 9 lat prowadzimy przynosi dobre efekty. Uczestnicy w większości pochodzą ze środowiska mniejszości, ale etap szkolny zorganizowano także w wielu takich miejscowościach, gdzie organizacji mniejszościowych nie ma. Każdy uczestnik wyjedzie z nagrodą. Te za miejsca na podium – książkowe i rzeczowe - są bardzo atrakcyjne. Puchary powędrują także do najlepszych szkół. Ale najciekawszą nagrodą jest planowana na czerwiec wycieczka do Wiednia. Chcemy na nią zabrać wszystkich, którzy zmieszczą się w pierwszej pięćdziesiątce finału. W ten sposób zapełnimy cały autokar.

Pan Kamil Kisielewicz, nauczyciel języka niemieckiego i geografii przywiózł na finał uczniów ze szkół podstawowych w Turzy i w Dobrodzieniu. - To jest konkurs, który obejmuje bardzo szeroki materiał i uczniowie muszą się do niego solidnie przygotować, by osiągnąć dobre wyniki. Zarówno związani z mniejszością, jak i ci, którzy poprzez konkurs mogą ją poznać.

Pani Klaudia Hildebrandt-Kałuża uczy niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup. - W konkursie wystartowali na etapie szkolnym uczniowie z klasy VIII i chętnych nie brakowało - mówi. - Bo podobało się im już w poprzednich latach. Choć konkurs łatwy nie jest. Zawodnicy poznawali nie tylko filmy i teksty z czasopism poświęcone codziennej działalności mniejszości niemieckiej w regionie, ale także czytali fragmenty poświęconemu Niemcom tomu Lecha Nijkowskiego w serii „Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce”. To, co jest bardzo cenne, to fakt, że w konkursie biorą udział nie tylko członkowie mniejszości niemieckiej, ale także uczniowie spoza tego środowiska. Dla nich start w konkursie ma przede wszystkim znaczenie poznawcze.

- Sam fakt, że działalność mniejszości niemieckiej jest tematem poważnego wojewódzkiego konkursu, w którym można się wykazać wiedzą i wygrać cenne nagrody jest dla uczniów ze środowiska mniejszości niemieckiej nobilitacją. Pokazuje wagę tego zagadnienia – mówi Rafał Bartek, przewodniczący zarządu TSKN. - To już nie jest coś, o czym mówi się w zaciszu domu, z ołmą czy z ołpą albo na zebraniu w DFK. To jest prawdziwa wiedza, którą warto mieć. A to, że owa wiedza przebija się do świadomości szerszej, do uczniów spoza środowiska mniejszościowego jest równie cenne i istotne.

Paulina i Florian Kostkowie są rodzeństwem z Ciska. Nie dość, że oboje dostali się do finału, to jeszcze wylosowali miejsca obok siebie.

- Tak los chciał – śmieją się. - Jesteśmy solidnie przygotowani. Oglądaliśmy wszystkie odcinki „Schlesien Journal”, czytaliśmy „Wochenblatt.pl” i „Heimat” oraz wszystko, co było w konkursowym wykazie. Robiliśmy solidne notatki, bo materiału jest dużo. Mama i szerzej rodzina należą do mniejszości, a i my przynajmniej na średnio zaawansowanym poziomie potrafimy po niemiecku porozmawiać.

- W ubiegłym roku byłem jednym z laureatów, moja siostra Dominika także, więc i dziś liczymy na dobre miejsce – dodaje Florian.

A oto wyniki konkursu:

Klasy IV – VI szkół podstawowych 1. miejsce ex aequo: Natalia Nosol (PSP Pokrzywnica), Paulina Posor (SP Zielina); 3.ex-aequo: Mateusz Jagoda (PSP Bogacica) , Aleksandra Krzymińska (PSP nr 2 Olesno); 5. Martyna Jurczyk (jw.)

Wyniki szkół: 1. PSP nr 2 w Oleśnie, 2. SP Zielina, 3. PSP Bogacica.

Klasy VII – VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjów 1. miejsce ex aequo: Tobiasz Pientka (SP Strzeleczki); Anna Zug (PSP Borki Wielkie); 3. Florian Kostka PSP Cisek; 4.Izabela Stróżyk (PSP Borki Wielkie); 5 miejsce: Victoria Kanz (PSP Izbicko).

Wyniki szkół: 1. PSPw Borkach Wielkich, 2. PSP w Cisku, 3. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach.

