Kontrola escape roomów na Opolszczyźnie po tragedii w Koszalinie. Strażacy sprawdzają warunki ewakuacji z pokojów zagadek

W koszalińskim escape roomie w piątek (4 stycznia) śmierć poniosło pięć nastolatek, które uczestniczyły tam w urodzinowej zabawie.

- W takich pomieszczeniach powinny być zapewnione warunki bezpiecznej ewakuacji – mówi młodszy brygadier Dariusz Gieroń, oficer prasowy opolskiej straży pożarnej. - I to ewakuacji niezależnej od obsługi pokoju zagadek. Osoby znajdujące się środku powinny mieć możliwość niezwłocznego opuszczenia escape roomu. Nie tylko w sytuacji pożaru, także wtedy, gdyby doszło do zasłabnięcia czy np. ataku epilepsji. Wchodząc do pokoju zagadek, powinny zostać pouczone, jak mogą z niego wyjść w razie jakiegokolwiek wypadku.



Uczestnicy zabawy wiedzą, że wchodzą do środka, by rozwiązać zagadkę i to rozwiązanie pozwala im wyjść. Ale niezależnie od tego powinny mieć możliwość natychmiastowej ewakuacji.

Jak informuje rzecznik, w sobotę rozpoczęły się w województwie opolskim kontrole działających w regionie escape roomów.

- Czynności te trwają w kilku miejscach – precyzuje Dariusz Gieroń. - Podjęte zostały niezwłocznie, mimo trwającego weekendu, ze względu na możliwość bezpośredniego zagrożenia życia ludzi. Zidentyfikowaliśmy w regionie siedem takich obiektów (pokoi jest więcej, bo w jednym obiekcie może być do rozwiązania kilka zagadek) w Opolu, gdzie jest kilka takich placówek, ale także w powiatach kluczborskim, kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim.

Kontrolerzy sprawdzają realizację wszystkich przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową w takich obiektach. Szczególną uwagę zwracają na warunki ewakuacji.

- Oczekuję od właścicieli, aby do czasu zakończenia kontroli powstrzymali się od prowadzenia tej działalności - napisał Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji na Twitterze.

