Tajemnice nieba odkrywają przed nami astronauci stacji kosmicznych. NASA prowadzi nie tylko naukowe badania, ale także obserwacje kosmicznej rzeczywistości. Dzięki nowym technologiom jesteśmy w stanie zobaczyć to co oni i to niemal w czasie rzeczywistym. Trzeba przyznać, że astronauci mają pracę z widokiem. Niedługo będzie szansa obejrzenia niezwykłego zdarzenia astrologicznego – zaćmienia księżyca. To wyjątkowa okazja do tego, bo stać się „małym astronautą” bez specjalistycznego sprzętu. Spróbuj swoich sił w oglądaniu gwiazd a tymczasem sprawdź wyjątkowe zdjęcia pracowników podniebnych stacji kosmicznych.

