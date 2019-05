Koszmarny dojazd do firm przy budowie obwodnicy. „Brodzimy jak świnie w błocie!" [ZDJĘCIA]

Po każdych opadach pracownicy firm działających przy ul. Zbożowej 9 mają poważne problemy z dojazdem do pracy. – Rozpoczęto budowę obwodnicy piastowskiej, a o nas nikt nie pomyślał. Brodzimy jak świnie w błocie! – alarmują.

- Firmom znajdującym się dalej, bliżej cmentarza, zrobiono osobne dojazdy. My się nie doczekaliśmy - mówi pracownica jednej z firm, które działają przy ul. Zbożowej 9, niedaleko budynków dawnych spichlerzy.

- Sytuacja jest taka, że po każdych większych opadach właściwie nie sposób tutaj dojść suchą nogą. Samochody grzęzną tutaj w błocie. Skutek jest taki, że klienci przestają do nas dojeżdżać, pojawiają się też problemy z dostawami. Zdarzyło się, że jeden dostawca wyładował palety z towarem na drodze - opowiada.

Kobieta zauważa, że droga dojazdowa do firm od czasu do czasu jest wyrównywana. - Ale cóż z tego, skoro zaraz rozjedzie ją sprzęt budowlany kursujący na budowę obwodnicy. Ja rozumiem, że to ważna inwestycja. Ale nie może być tak, że w urzędzie macha się na nasze problemy ręką! - skarży się.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta, informuje, że droga asfaltowa do ul. Zbożowej 9 jest w trakcie budowy.

- Roboty związane w przygotowaniem podłoża pod tę drogę zostały rozpoczęte. Kontynuacja i zakończenie prac uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych – mówi.

Pani rzecznik deklaruje, że aby poprawić stan tymczasowej trasy prowadzącej do nieruchomości w rejonie ulicy Zbożowej 9, drogę wzmocniono dodatkowymi warstwami kruszywa oraz wyniesiono ponad poziom zalegającej wody.

- Ponadto dla pojazdów ciężarowych budowy został wyznaczony osobny korytarz, tak aby nie rozjeżdżały one drogi dojazdowej do tej posesji. Niemniej podkreślam raz jeszcze, trwają prace nad budową zbiorczej drogi dojazdowej – mówi Katarzyna Oborska-Marciniak.

FLESZ - Samochody można prowadzić bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC