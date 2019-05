Kotłownia zoo ma przestać kopcić na Wyspie Bolko w Opolu. Ale nie wiadomo kiedy

- Okazją do modernizacji była rozbudowa zoo. Nie skorzystano z niej – mówi Janusz Piotrowski z Opolskiego Alarmu Smogowego. – Do budżetu na 2018 rok złożyliśmy wniosek o wymianę systemu ogrzewania. Odrzucono go. W planach miasta na ten rok też nie ma tego zadania. A przecież paranoją jest spalanie paliw stałych w parku, do którego mnóstwo ludzi przychodzi w nadziei, że odetchnie świeżym powietrzem – argumentuje.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, informuje, że w kotłowni, która zasila wewnętrzną sieć centralnego ogrzewania, na tzw. "starym terenie" ogrodu zoologicznego, stosowany jest węgiel, który spełnia wytyczne opolskiej uchwały antysmogowej.

Katarzyna Oborska-Marciniak zaznacza, że w planach jest wymiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Informuje, że w 2018 roku miasto zleciło wykonanie dokumentacji technicznej. Na jej podstawie będzie oszacowany koszt inwestycji.

- Jej harmonogram będzie opracowany po wykonaniu projektu technicznego i informacji od gazowni o terminie wykonania przyłącza gazowego – deklaruje.

Katarzyna Oborska-Marciniak dodaje, że od 1994 roku miasto systematycznie i konsekwentnie wymienia sposób ogrzewania obiektów zoo. Wskazuje, że takie obiekty, jak Żyrafiarnia czy budynek Krainy Bioróżnorodności, są ogrzewane za pomocą kotłowni gazowej i pompy ciepła.

- Budynki o powierzchni do 100 metrów kw. ogrzewane są piecami elektrycznymi i akumulacyjnymi. W części obiektów wykorzystuje się odzysk ciepła z mechanicznej wymiany powietrza, czyli rekuperację. Dodatkowo w miarę możliwości wprowadzana jest termomodernizacja obiektów – wylicza.