Krajowe Mistrzostwa Polski JAZZ IDO 2019. Tancerki z akademii Ramada przywiozły mnóstwo medali [ZDJĘCIA]

Krajowe Mistrzostwa Polski JAZZ IDO odbyły się w Wałbrzychu w dniach 14-15 marca. Tancerki pracowały nad układami przez wiele miesięcy.

Tytuł Mistrza Polski zdobyła Formacja Juniorów 12-15 lat oraz Formacja Minikids do 7 lat. Duet do lat 11 - Julia Cebulla i Julia Dynak to Wicemistrzynie Polski, natomiast brązowe medale należą do Miniformacji Juniorów 12-15 lat, Miniformacji Dzieci do 11 lat oraz do Julii Cebulli, która startowała również w kategorii Solo do 11 lat.

Lista osiągnięć Akademii Tańca RAMADA na Mistrzostwach Polski JAZZ IDO:

1. miejsce - Formacja Juniorów 12-15 lat

1. miejsce - Formacja Mini Kids do 7 lat

2. miejsce - duet Julia Cebulla i Julia Dynak do 11 lat

3. miejsce - Mini Grupa Juniorów 12-15 lat

3. miejsce - Mini Grupa Dzieci do 11 lat

3. miejsce - Solo Julia Cebulla do 11 lat

4. miejsce - Mini Grupa Seniorzy 16+

4. miejsce - Solo Julia Dynak do 11 lat

4. miejsce - Solo Oliwia Chudy 12-15 lat

5. miejsce - Duet Monika Grzesik i Mira Grodziecka 16+

6. miejsce - Solo Monika Grzesik 16+

6. miejsce - Duet Oliwia Chudy i Anna Czajkowska 12-15 lat

Za choreografie na tegoroczne mistrzostwa odpowiedzialne były trenerki Akademii Tańca RAMADA: Barbara Królicka, Katarzyna Kuta oraz Zuzanna Lis, którym dziękujemy za doskonałe przygotowanie tancerzy. Ciężka, wielomiesięczna praca nad układami zaowocowała olbrzymim sukcesem i kwalifikacją do Mistrzostw Świata.

Tancerki z akademii Ramada nie spoczywają na laurach. Ledwie wróciły z jednego turnieju, a już szykują się do kolejnego - do Krajowych Mistrzostw Polski Balet i Modern. Te odbędą się 26 kwietnia.