Kredytmarket - firma, która zabiera bankom klientów przez internet

Istnieją na rynku nieco ponad dwa lata. W tym czasie udało im się pokazać bankom, jak powinien wyglądać kredyt firmowy dla mikroprzedsiębiorców: z prostymi warunkami, bez ukrytych kosztów, udzielony bez żadnej papierologii, z wnioskiem, który wypełnia się w 3 minuty oraz decyzją w ciągu kolejnych 15 minut. I w pełni online.

18 miesięcy

Przekonały się o tym już setki polskich firm, zaciągając kredyty na łączną kwotę ponad 15 mln złotych. Teraz mogą zrobić to kolejne.

Kredytmarket, bo o nim mowa, właśnie rozluźnił kryteria przyznawania pożyczek. Do niedawna, aby otrzymać pożyczkę w Kredytmarket.com, przedsiębiorca musiał prowadzić działalność od co najmniej 2 lat. Teraz czas ten skrócił się do 18 miesięcy, co oznacza, że wniosek mogą z powodzeniem składać właściciele młodszych firm.

Z analizy danych, które zgromadziliśmy w trakcie naszej dotychczasowej działalności, wynika, że ryzyko w przypadku firm działających od półtora roku jest niemal takie samo, jak w przypadku firm dwuletnich. Postanowiliśmy więc zaproponować naszą usługę także młodszym firmom – wyjaśnia Aleksander Widera, prezes Kredytmarket.com.

Bazując na już zebranych danych, przez cały czas udoskonalamy algorytm oceny ryzyka kredytowego. Obecnie doszliśmy do momentu, w którym analizując półtoraroczną historię rachunku jesteśmy w stanie ocenić wiarygodność praktycznie równie trafnie, jak w przypadku danych dwuletnich. Dzięki temu, nie podnosząc ceny usługi, możemy bez obaw zaproponować ją także młodszym firmom – dodaje Aleksander Widera, prezes Kredytmarket.

To tylko ostatnia z całkiem sporej listy innowacji, którą firma wprowadziła w trakcie swojej działalności. Wystartowała w grudniu 2016, oferując pożyczki na okres od 3 do 6 miesięcy, spłacane w całości na koniec trwania okresu (w trakcie płatne były jedynie odsetki). Niewiele ponad rok później firma uruchomiła kredyt ratalny, o okresie spłaty do 12 miesięcy. Wkrótce potem, do oceny wniosków zaprzęgła mechanizm... sztucznej inteligencji.

Technologia przyszłości

Sztuczną inteligencję wykorzystujemy głównie do identyfikacji prób wyłudzeń. Rozwiązanie, które wdrożyliśmy jest w stanie wykryć na przykład próby maskowania swojego prawdziwego adresu IP – mówi Aleksander Widera.

Tym, co jednak w usłudze Kredytmarket robi największe wrażenie na przedsiębiorcach, jest brak jakichkolwiek dokumentów, jakie miałby dostarczyć klient. Cały proces składania wniosku, a następnie zawierania umowy, odbywa się w pełni online. Składając wniosek, klient loguje się do banku prowadzącego rachunek firmowy, by umożliwić systemowi Kredytmarket jednorazowy dostęp do historii tego rachunku. To podstawowe źródło danych do analizy, jednak ważna jest także, sprawdzana przed wydaniem decyzji kredytowej, dobra historia w BIK.

Dzięki Kredytmarket, mikroprzedsiębiorcy nie muszą już wybierać pomiędzy czasochłonnymi procedurami w bankach, a chwilówkami na wysoki procent. Zmieniliśmy reguły gry - teraz prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można uzyskać finansowanie po ludzku. Nasza dewiza to przedsiębiorcy przedsiębiorcom - po ludzku - mówi Widera.

Ciągłe doskonalenie oferty

Dążenie do ciągłego doskonalenia oferty przynosi efekty. W kwietniu 2017, Kredytmarket przekroczył swój pierwszy milion łącznie udzielonych pożyczek. Na kolejny przyszło poczekać już tylko do czerwca 2017 r. Do dzisiaj, Kredytmarket udzielił pożyczek na łączną kwotę ponad 15 mln zł. Firmę docenili także eksperci: Kredytmarket otrzymał nagrodę Innowacja Roku 2017 w konkursie e-Commerce Polska Awards, organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej oraz znalazł się również w gronie 5 nominowanych do nagrody FinTech Roku 2018 Cashless.pl. Ta ostatnia nominacja jest sporym wyróżnieniem, bo o tytuł ubiegało się niemal 180 firm.

Co dalej? Tu zaskoczeń brak – firma nie chce schodzić ze ścieżki innowacji i planuje dalej rozwijać ofertę.

Obecnie wszystkich pożyczek udzielamy na jednakowych warunkach – mówi prezes firmy – Z jednej strony jest to bardzo czytelne rozwiązanie, gdyż możemy Klientowi z góry powiedzieć, ile będzie wynosić oprocentowanie i prowizja kredytu, ale z drugiej strony wiąże się z uśrednianiem ceny. Oznacza to, że firmy o najwyższej wiarygodności płacą za pożyczkę dokładnie tyle samo, co pozostałe, chociaż ryzyko problemów ze spłatą jest najniższe. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem zmian, dzięki którym najwyżej oceniane firmy dostaną odpowiednio lepsze warunki.

Czy ty oznacza, że przejrzystość oferty będzie mniejsza? Pod żadnym pozorem. Jasne warunki, w tym cenowe, to dla nas priorytet. To nas odróżnia od na przykład wielu banków, w których koszty kredytu poukrywane są w dodatkowych opłatach i produktach, na przykład ubezpieczeniach. Kredytmarket od początku stawiał na prostotę, przejrzystość i szybkość w działaniu. I to się nie zmieni - kończy Widera.