Od trzech tygodni na wyspach na Jeziorze Nyskim żyje krowa rasy limousine. Uciekła z transportu do rzeźni. Nawet strażacy na motorowej łodzi nie zdołali jej dogonić.

- Pracownicy skupu wyprowadzali ją z mojej obory do samochodu. Zwracałem im uwagę na nią, przecież wożą ze sobą środki uspokajające, ale oni odparli, że nie takie sztuki wyprowadzali. Trzy poprzednie weszły do auta bez problemu, a ta, jak tylko wyszła z obory szarpnęła się, ktoś puścił linki i uciekła. Przewróciła ogrodzenie z siatki metalowej. Wpadła na nie z taką furią, że stalowe słupki pofrunęły w powietrze. I pognała przez pola, las do jeziora - relacjonuje pan Łukasz, rolnik ze wsi Buków w gminie Otmuchów.Wielka ucieczka krowy miała miejsce we wtorek 23 stycznia . Pracownicy skupu wsiedli do auta i odjechali, nie płacąc za uciekiniera. A pan Łukasz razem z pracownikiem pognali szukać krasuli.- Poszliśmy za nią aż do jeziora - relacjonuje hodowca. - Na brzegu pracownik próbował złapać za linkę, a wtedy ona go zaatakowała. Wzięła na rogi, przewróciła, a potem docisnęła do ziemi. Ma złamaną rękę i potłuczone żebra. A krowa weszła do wody i przepłynęła na sąsiednią wyspę. Widziałem jak nurkowała pod wodą.Krasula ma 6 lat i jest popularnej mięsnej rasy limousine. Waży ok. 900 kilogramów, ma więc dużo siły. Krowy tej rasy całą zimę są trzymane na wolnym wybiegu, nic sobie nie robią nawet z śniegu czy kilkunastostopniowego mrozu. Krowa stanowi sporą wartość, więc właściciel przez następny tydzień próbował ją złapać.- Przez pierwsze dwa dni atakowała ludzi, ale nikomu już nic nie zrobiła, bo każdy podchodził z respektem - opowiada pan Łukasz. - Po tygodniu odpuściliśmy pościg. Teraz krąży wzdłuż brzegu jeziora między Bukowem a Siestrzechowicami. W tarninach, zaroślach nikt jej nie złapie, a w okolicy pełnio jest saren i dzików. Codziennie wywożę jej jedzenie i po śladach widzę, że to zjada.Tydzień później samotną krowę na brzegu wyspy zauważył z barki pracownik żwirowni w Wójcicach. Zadzwonił na straż pożarną, żeby pomogli zwierzakowi, bo pewnie zdechnie bez ludzi. Strażacy motorową łodzią wyprawili się na akcję ratunkową.- Strażacy zauważyli krowę lub byka stojącego po tułów w wodzie - opowiada Paweł Gotkowski, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej w Nysie. - Na widok ludzi krowa wróciła na wyspę. Kiedy strażacy zeszli na ląd, krowa z drugiej strony wyspy weszła do wody i przepłynęła ok. 50 metrów na sąsiedni półwysep. Zwierzę było mocno spłoszone, nie dało się podejść bliżej niż 70 metrów, ale było w dobrym stanie.Jak na razie jedynym efektem poszukiwań jest mandat, jaki właściciel krowy dostał od policji za niedopilnowanie zwierzęcia. Pan Łukasz skontaktował się z nyskim lekarzem weterynarii dr Jackiem Oparą, który od kilku lat jest wyposażony w tzw. strzelbę palmerowską. Jej pociski potrafią otumanić zwierzę. Problem w tym, że weterynarzowi skończyły się naboje gazowe do wystrzeliwania strzałek ze środkiem usypiającym i czeka na nową dostawę. A to może potrwać parę dni.- Zapowiada się niezłe safari. Nie wyobrażam sobie tej akcji - mówi dr Jacek Opara. - Żeby skutecznie strzelić muszę podejść na co najmniej 20 metrów do zwierzęcia, na dodatek strzałka musi przebić grubą skórę. Środek nie zadziała też od razu. Kiedyś już pewna krowa zaatakowała mnie, zanim środek zaczął działać. Całe szczęście, że wokół byli ludzie i zdołali ją odgonić.Właściciel zastanawia się też nad wystąpieniem o zgodę na zastrzelenie krowy przez myśliwych, ale wtedy poniesie straty, bo zwierzęcia nie sprzeda.Tymczasem krasula radzi sobie świetnie na wolności. Całkiem jak słynna już krowa spod Hajnówki w Puszczy Białowieskiej, która uciekła właścicielowi na początku listopada. I przyłączyła się do stada żubrów...